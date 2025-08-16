EuroBasket 2025, Λετονία - Σλοβενία: Ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε για τα αποδυτήρια
Η Λετονία αντιμετωπίζει την Σλοβενία στο μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.
Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε όμως τον σταρ της ομάδας του, Λούκα Ντόντσιτς, να τραυματίζεται στο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια σκορπίζοντας άγχος στην ομάδα του.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης των Λετονών, ο συμπαίκτης του Λούκα Μάτζικ, Γκρέγκορ Χρόβατ συγκρούστηκε μαζί του πέφτοντας πάνω στο δεξί του γόνατο. Ο Ντόντσιτς έπεσε στο παρκέ δείχνοντας να πονάει και οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.
Luka Doncic, takım arkadaşının üzerine düşmesi sonucu dizinden sakatlandı.pic.twitter.com/0NWRDCir3K— Do Deka (@dodekabasket) August 16, 2025
