Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Λετονίας με την Σλοβενία και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Η Λετονία αντιμετωπίζει την Σλοβενία στο μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε όμως τον σταρ της ομάδας του, Λούκα Ντόντσιτς, να τραυματίζεται στο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια σκορπίζοντας άγχος στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης των Λετονών, ο συμπαίκτης του Λούκα Μάτζικ, Γκρέγκορ Χρόβατ συγκρούστηκε μαζί του πέφτοντας πάνω στο δεξί του γόνατο. Ο Ντόντσιτς έπεσε στο παρκέ δείχνοντας να πονάει και οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.