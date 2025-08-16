Ντόντσιτς: «Απέφυγε σοβαρό τραυματισμό» σύμφωνα με το The Athletic
Ο μορφασμός του πόνου στο πρόσωπο του Λούκα Ντόντσιτς «πάγωσε» τους πάντες μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Λετονία.
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είδε τον συμπαίκτη του Γκρέγκορ Χρόβατ να... προσγειώνεται στο δεξί του γόνατο, σημαίνοντας πραγματικό συναγερμό!
Όπως ανέφερε ωστόσο το «The Athletic» ο τραυματισμό του «Luka Magic» δεν είναι ανησυχητικός, κάτι που αναμένεται να φανεί οριστικά τις επόμενες ώρες.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Λετονία - Σλοβενία: Ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε για τα αποδυτήρια
Προς το παρόν ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ερχόμενο Eurobasket, αν και ο Μαρκ Στάιν έδωσε τη συνέχεια κάνοντας λόγο για «κάκωση στο γόνατο».
Μάλιστα στο δικό του ρεπορτάζ εξηγεί ότι στις τάξεις της Σλοβενίας δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του Ντόντσιτς στη διοργάνωση.
Source tells me that he's avoided any serious injury on the play. https://t.co/UtFc5hGPxo— Dan Woike (@DanWoikeSports) August 16, 2025
Luka Dončić has been diagnosed with a right knee contusion, sources briefed on the situation tell @TheSteinLine, but the injury he sustained today with Slovenia’s national team is not believed to be serious.— Marc Stein (@TheSteinLine) August 16, 2025
