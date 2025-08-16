«Έκρουσε» κώδωνας κινδύνου στη Σλοβενία για τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς, με τις τελευταίες πληροφορίες να είναι καθησυχαστικές.

Ο μορφασμός του πόνου στο πρόσωπο του Λούκα Ντόντσιτς «πάγωσε» τους πάντες μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Λετονία.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είδε τον συμπαίκτη του Γκρέγκορ Χρόβατ να... προσγειώνεται στο δεξί του γόνατο, σημαίνοντας πραγματικό συναγερμό!

Όπως ανέφερε ωστόσο το «The Athletic» ο τραυματισμό του «Luka Magic» δεν είναι ανησυχητικός, κάτι που αναμένεται να φανεί οριστικά τις επόμενες ώρες.

Προς το παρόν ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ερχόμενο Eurobasket, αν και ο Μαρκ Στάιν έδωσε τη συνέχεια κάνοντας λόγο για «κάκωση στο γόνατο».

Μάλιστα στο δικό του ρεπορτάζ εξηγεί ότι στις τάξεις της Σλοβενίας δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του Ντόντσιτς στη διοργάνωση.

Source tells me that he's avoided any serious injury on the play. https://t.co/UtFc5hGPxo August 16, 2025