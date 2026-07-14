Η Ουνικάχα Μάλαγα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίγκνας Μπραζντέικις.

Σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Ουνικάχα Μάλαγα. Η ισπανική ομάδα, προχώρησε σε μία μεταγραφή επίπεδου EuroLeague, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του παλιού παίκτη του Ολυμπιακού, Ίγκνας Μπραζντέικις.

Μετά από μία διετία στη χώρα του με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, θα γίνει κάτοικος Ισπανίας. Ο Μπραζντέικις προέρχεται από μία σεζόν, όπου είχε μέσο όρο 4.8 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 14.46 λεπτά συμμετοχής.

Ο 27χρονος πλέον Λιθουανός, είχε περάσει από τη χώρα μας και τον Ολυμπιακό, τη σεζόν 2023-2024. Μία μεταγραφή για τη Μάλαγα, που αναβαθμίζει πολύ την περιφέρεια της ομάδας.