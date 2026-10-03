Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88: Οι... προσωπικότητες γλίτωσαν τον Δικέφαλο από κάζο

Ρεπορτάζ:  Νίκος Μοσχοβίτης

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Με μεγάλα τρίποντα από Καλάθη και Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πέρασε διά πυρός και σιδήρου από τη Μύκονο, με 85-88, ενώ για τους γηπεδούχους, ο Λοβ ήταν ο καλύτερος αλλά και μοιραίος.

Όπως και με τη Μανρέσα την Τετάρτη, έτσι και με τη Μύκονο σήμερα, ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε (ακόμα περισσότερο) με την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως, ο Αντρέα Τρινκιέρι, μπορεί να ήθελε να δώσει ανάσες σε Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κράτησε τους δύο σταρ του μέσα και αυτοί στο τέλος... έκαναν τη διαφορά, με δύο μεγάλα τρίποντα.

Οι Θεσσαλονικείς, βελτίωσαν αισθητά την εικόνα τους στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας και πολλά επιθετικά ριμπάουντ (13 συνολικά) και πέραν των δύο, ανά διαστήματα, Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ έδωσαν επιθετικές λύσεις, για να έρθει τελικά αυτό το 85-88. Η Μύκονος είχε τον Λοβ σε σπουδαία μέρα (25π.), αλλά ο Αμερικανός στο τέλος δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε δύσκολο τρίποντο για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Όσμαν και δίνοντας μπάλες στον Γκρέι, ο οποίος όμως δεν τελείωσε τις φάσεις του. Η Μύκονος βρήκε ρυθμό με δύο τρίποντα από την αρχή με Άπλμπι και Σκουλίδα και πήγε στο 10-2, με την είσοδο Καλάθη, Όσμαν να συμμαζεύει κάπως την κατάσταση, αλλά να μην τη βελτιώνει και πολύ για τον ΠΑΟΚ (17-12). Με προσωπικές ενέργειες των δύο, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 22-21, τους ακολούθησε προσωρινά ο Μήτρου-Λονγκ, αλλά ήταν άστοχος στη συνέχεια στο τρίποντο, με τη Μύκονο να απαντά, με Λοβ, Φάντερμπερκ για το 33-25. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα (37-32) ως την ανάπαυλα, αφού ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να μην έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση.

 

Στο 2ο ημίχρονο, Καλάθης και Όσμαν ξεκίνησαν και ο ΠΑΟΚ, θύμισε τον κανονικό του εαυτό (44-47) και στη συνέχεια πήγε μέχρι και το +7 (48-55), με τον Λοβ να αντιδρά (13π.) για τη Μύκονο και το 53-55. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ένταση, ο ΠΑΟΚ έκανε και πάλι κάποια εύκολα λάθη, με Φόστερ, Καλάθη, αλλά με τρίποντο του πρώτου, πήγε στο 58-60. Εκεί, δύο σερί τρίποντα του Χάτζινς κι ένα ακόμα του Μήτρου-Λονγκ, έστειλαν τη διαφορά στο +8 (68-76), με τη Μύκονο πάντως να μην τα παρατάει (75-78). Ο Καλάθης έβαλε το μεγάλο τρίποντο, για το 77-82, αλλά ο Λοβ με δύο δικά του, ισοφάρισε (83-83)! Ο Όσμαν ευστόχησε για τρεις για το 83-86, ο Χάτζινς έκανε το 85-88 με βολές και στο τέλος, ο Λοβ υπό την πίεση του Όσμαν, αστόχησε για τρεις.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Οι δύο ηγέτες του, Καλάθης και Όσμαν, έβαλαν τα μεγάλα τρίποντα στο τέλος, για το 77-82 και για το 83-86

MVP O… Ο Νικ Καλάθης, είχε 13 πόντους και 7 ασίστ και από την αρχή, έδειχνε να είναι ο μοναδικός του ΠΑΟΚ, που βρισκόταν στο πνεύμα του αγώνα

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Θα μπορούσαν να μπουν διάφοροι, αλλά ο Τσέντι Όσμαν με 18 πόντους και το καθοριστικό τρίποντο στο τέλος, κερδίζει αυτόν τον τίτλο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο παιχταράς Ζερμέιν Λοβ, με 6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 25 πόντους οδήγησε την ομάδα του, αλλά στο τέλος, έχασε το τρίποντο για την ισοφάριση

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι έμεινε στο παρκέ μόλις 8:02, είχε 2 πόντους και φαινόταν από την αρχή, εκτός αγώνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο ΠΑΟΚ είχε 2/15 τρίποντα στο 1ο ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα με 11/32, σουτάροντας με 9/17 στο δεύτερο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88

ΟΜΑΔΑ Α 85
#ΠαίκτηςPOSMINPTS2P3PFTREBASTTOSTLBLKPFPIR
STARTERS
0D. FUNDERBURKC28:10155/80/15/643100217
1T. APPLEBYG24:0670/12/41/244210210
2D. SKOULIDASSF09:5130/11/10/01010002
3J. LOVEG34:50256/103/64/402130425
5R. HARRELLF24:2440/21/31/24001025
BENCH
4E. CHILDSF16:4962/30/12/235200113
7V. KAVADASC05:2320/00/02/40111001
8A. LAGIOSG00:2500/00/00/00000000
9F. TIGKASPG15:5472/21/10/025220014
10G. SIDIROILIASSF11:4141/10/02/20112006
11V. TOLIASPF00:0000/00/00/00000000
12D. CANNADYG28:27122/52/42/20112149
ΣΥΝΟΛΑ200:008518/3310/2119/2425221210115100
PAOK BC 88
#ΠαίκτηςPOSMINPTS2P3PFTREBASTTOSTLBLKPFPIR
STARTERS
0R. GRAYPF08:0921/30/00/2101002-1
1N. MITROU-LONGPG26:03142/42/64/444100115
2M. FOSTERSG22:32111/62/53/5121003-6
3B. MOOREC16:1161/10/04/460100311
5T. BAZINASPG12:0600/00/20/0120002-1
BENCH
6C. OSMANSF29:07183/43/83/632000217
7K. ALEXANDERC19:24114/60/03/460102215
8T. HUDGINSPG20:31120/12/56/635100215
9D. KAKLAMANAKISC04:2500/00/00/0000002-1
10N. PERSIDISPF14:5221/10/00/02111035
11G. FILLIOSSG02:1200/00/00/0000000-1
12N. CALATHESPG24:28123/32/60/237110116
ΣΥΝΟΛΑ200:008816/2911/3223/3333238222397
     

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