Με μεγάλα τρίποντα από Καλάθη και Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πέρασε διά πυρός και σιδήρου από τη Μύκονο, με 85-88, ενώ για τους γηπεδούχους, ο Λοβ ήταν ο καλύτερος αλλά και μοιραίος.

Όπως και με τη Μανρέσα την Τετάρτη, έτσι και με τη Μύκονο σήμερα, ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε (ακόμα περισσότερο) με την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως, ο Αντρέα Τρινκιέρι, μπορεί να ήθελε να δώσει ανάσες σε Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κράτησε τους δύο σταρ του μέσα και αυτοί στο τέλος... έκαναν τη διαφορά, με δύο μεγάλα τρίποντα.

Οι Θεσσαλονικείς, βελτίωσαν αισθητά την εικόνα τους στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας και πολλά επιθετικά ριμπάουντ (13 συνολικά) και πέραν των δύο, ανά διαστήματα, Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ έδωσαν επιθετικές λύσεις, για να έρθει τελικά αυτό το 85-88. Η Μύκονος είχε τον Λοβ σε σπουδαία μέρα (25π.), αλλά ο Αμερικανός στο τέλος δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε δύσκολο τρίποντο για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Όσμαν και δίνοντας μπάλες στον Γκρέι, ο οποίος όμως δεν τελείωσε τις φάσεις του. Η Μύκονος βρήκε ρυθμό με δύο τρίποντα από την αρχή με Άπλμπι και Σκουλίδα και πήγε στο 10-2, με την είσοδο Καλάθη, Όσμαν να συμμαζεύει κάπως την κατάσταση, αλλά να μην τη βελτιώνει και πολύ για τον ΠΑΟΚ (17-12). Με προσωπικές ενέργειες των δύο, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 22-21, τους ακολούθησε προσωρινά ο Μήτρου-Λονγκ, αλλά ήταν άστοχος στη συνέχεια στο τρίποντο, με τη Μύκονο να απαντά, με Λοβ, Φάντερμπερκ για το 33-25. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα (37-32) ως την ανάπαυλα, αφού ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να μην έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση.

Στο 2ο ημίχρονο, Καλάθης και Όσμαν ξεκίνησαν και ο ΠΑΟΚ, θύμισε τον κανονικό του εαυτό (44-47) και στη συνέχεια πήγε μέχρι και το +7 (48-55), με τον Λοβ να αντιδρά (13π.) για τη Μύκονο και το 53-55. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ένταση, ο ΠΑΟΚ έκανε και πάλι κάποια εύκολα λάθη, με Φόστερ, Καλάθη, αλλά με τρίποντο του πρώτου, πήγε στο 58-60. Εκεί, δύο σερί τρίποντα του Χάτζινς κι ένα ακόμα του Μήτρου-Λονγκ, έστειλαν τη διαφορά στο +8 (68-76), με τη Μύκονο πάντως να μην τα παρατάει (75-78). Ο Καλάθης έβαλε το μεγάλο τρίποντο, για το 77-82, αλλά ο Λοβ με δύο δικά του, ισοφάρισε (83-83)! Ο Όσμαν ευστόχησε για τρεις για το 83-86, ο Χάτζινς έκανε το 85-88 με βολές και στο τέλος, ο Λοβ υπό την πίεση του Όσμαν, αστόχησε για τρεις.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Οι δύο ηγέτες του, Καλάθης και Όσμαν, έβαλαν τα μεγάλα τρίποντα στο τέλος, για το 77-82 και για το 83-86

MVP O… Ο Νικ Καλάθης, είχε 13 πόντους και 7 ασίστ και από την αρχή, έδειχνε να είναι ο μοναδικός του ΠΑΟΚ, που βρισκόταν στο πνεύμα του αγώνα

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Θα μπορούσαν να μπουν διάφοροι, αλλά ο Τσέντι Όσμαν με 18 πόντους και το καθοριστικό τρίποντο στο τέλος, κερδίζει αυτόν τον τίτλο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο παιχταράς Ζερμέιν Λοβ, με 6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 25 πόντους οδήγησε την ομάδα του, αλλά στο τέλος, έχασε το τρίποντο για την ισοφάριση

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι έμεινε στο παρκέ μόλις 8:02, είχε 2 πόντους και φαινόταν από την αρχή, εκτός αγώνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο ΠΑΟΚ είχε 2/15 τρίποντα στο 1ο ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα με 11/32, σουτάροντας με 9/17 στο δεύτερο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88