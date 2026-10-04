Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεκινήσει εύκολα στην φετινή GBL κερδίζοντας χάρη στον πλουραλισμό τους νεοφώτιστους Vikos Φalcons με 103-74 στο κεκλεισμένων των θυρών «Telekom Center Athens».

Μπορεί να υπήρχε η κούραση από την διπλή αγωνιστική στην Euroleague, μπορεί το κίνητρο να ήταν χαμηλό λόγω και της δυναμικότητας του αντιπάλου, αλλά ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σοβαρός, συγκεντρωμένος και πραγματοποίησε μία ακόμα επιλβητική εμφάνιση παρά τις πολλές απουσίες οι οποίες έγιναν και... περισσότερες. Έστω και κατ' επιλογήν.

Συγκεκριμένα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να ξεκουράσει τον Μπράνκου Μπάντιο και ουσιαστικά είχε μόλις εννέα παίκτες διαθέσιμους για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Vikos δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός στο παιχνίδι, παρά μόνο στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός «εξαφανίστηκε στον ορίζοντα στέλνοντας την διαφορά, και μάλιστα στο... ρελαντί και στο 32 πόντους.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» ο οποίος πήρε πολλές προσπάθειες έχοντας στο σύνολο 19 πόντους με 5/10 δίποντα, 9/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 20:40 λεπτά συμμετοχής.

«Διψήφιοι» για τον Παναθηναϊκό ήταν άλλοι πέντε παίκτες του «τριφυλλιού» ενώ σκόραραν και οι εννέα παίκτες που αγωνίστηκαν. Για τους Vikos Φalcons, ξεχώρισαν οι Φλόιντ και Αγραβάνης.

Παναθηναϊκός - Vikos Φalcons: Ο αγώνας

Με εξαίρεση το πρώτο τετράλεπτο όπου η ομάδα των Ιωαννίνων προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική (8-8) στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός άρχισε να χαϊδεύει το πόδι στο γκάζι και τον Ζέλικο Ομπράβντοβιτς να κάνει συνεχόμενο rotation στον χρόνο συμμετοχής. Στο 16’ ο δείκτης του σκορ είχε φτάσει ήδη στο +12 (22-10) και έκτοτε οι «πράσινοι» είχαν σταθερά την διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Το δεκάλεπτο το σκορ ήταν 32-20 και είχαν 10/14 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7/9 βολές και 5 ασίστ για 2 λάθη, ενώ ο Vikos αντίστοιχα 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2/4 βολές. Οι Φρανσίσκο (10π.) και Λεσόρ (7π.) είχαν ξεχωρίσει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Από εκείνο το σημείο και μετά το μόνο που άρχισε να κάνει ο Παναθηναϊκός ήταν συντήρηση δυνάμεων χωρίς να χρειαζόταν το κάτι παραπάνω. Οι φιλοξενούμενοι, στο μέτρο του δυνατού, προσπάθησαν να φανούν ανταγωνιστικοί και έως το 13’ (38-29) δεν είχαν αφήσει την διαφορά να ξεφύγει. Παρόλα αυτά το βάθος του Παναθηναϊκού έχοντας χρησιμοποιήσει ο Ζοτς τους εννέα από τους 10 παίκτες που είχε διαθέσιμους (σ.σ. με εξαίρεση τον Μπάντιο) ήταν αρκετό για να φτάσει η διαφορά στο +20 (53-33) λίγο πριν από το τέλος του ημίχρονο (55-37).

Η γαλλική τριπλέτα του Παναθηναϊκού είχε δώσει τους 29 από τους 55 πόντους (σ.σ. Φρανσίσκο 12π., Λεσόρ 11π., Γιαμπουσέλε 6π.) ενώ από την ομάδα των Ιωαννίνων ήταν «διψήφιος» ο Τζόρνταν Φλόιντ με 11 πόντους. Το ημίχρονο έκλεισε με το «τριφύλλι» να έχει 12/18 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/12 βολές, 12-3 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 6 λάθη, ενώ οι Vikos Φalcons είχαν αντίστοιχα 12/21 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 7-3 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 7 λάθη.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ουσιαστικά το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε… τυπική διαδικασία και αμφότερες οι ομάδες μετρούσαν αντίστροφα για τη λήξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι «έσπασε» και το «φράγμα» των 30 πόντων αναφορικά με την διαφορά στο σκορ (75-44) ύστερα από ένα τρίποντο του (επίσης θετικού μετά τον τραυματισμό του), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η 3η περίοδος έκλεισε με το σκορ στο +31 (79-48) με τον Παναθηναϊκό (Λεσόρ 15π., Χέιζ-Ντέιβις 13π., Φρανσίσκο 12π., Γιαμπουσέλε 11π.) να είχε 14/23 δίποντα, 9/19 τρίποντα, 24/26 βολές, 22-5 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 8 λάθη και τον Viko (Φλόιντ 13π., Καρακώστας 10π.) 13/29 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 7/10 βολές, 14-4 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 12 λάθη,

Μόνο και μόνο η στατιστική απεικόνισε τα όσα συνέβησαν στο «Telekom Center Athens» αναφορικά με την εικόνα των δύο ομάδων. Το +32 (82-50) ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να... τραβάει χειρόφρενο στη συνέχεια λόγω και του δύσκολου αγώνα που ακολουθεί με την Φενέρμπαχτσε στο «Τ-Center».

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά ποιότητας και δυναμικόττας που ο Παναθηναϊκός έπαιξε σβηστά και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση.

ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά ποιότητας και δυναμικόττας που ο Παναθηναϊκός έπαιξε σβηστά και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση. MVP O … Ματίας Λεσορ (19π.) ο οποίος πήρε πολλές πρωτοβουλίες σε αυτό το παιχνίδι.

… Ματίας Λεσορ (19π.) ο οποίος πήρε πολλές πρωτοβουλίες σε αυτό το παιχνίδι. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς δεν υστέρησε κάποιος άλλος ιδιαίτερα.

όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς δεν υστέρησε κάποιος άλλος ιδιαίτερα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… οι Φλόιντ (14π.) και Αγραβάνης (12π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν περισσότερο από τον Viko.

οι Φλόιντ (14π.) και Αγραβάνης (12π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν περισσότερο από τον Viko. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μπογκς με 1/5 εντός παιδιά.

ο Μπογκς με 1/5 εντός παιδιά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 10 ασίστ του Δημήτρη Μωραΐτη.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: Z. Obradovic | Asst: J. Izquierdo) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 0 P. KALAITZAKIS 28:30 9 2/3 1/1 2/2 75.0% 0 3 3 1 0 0 0 3 2 27 12 3 S. FRANCISCO 17:15 12 1/3 2/6 4/4 33.3% 1 0 0 0 0 0 0 5 3 8 2 28 G. YABUSELE 22:21 14 1/3 3/4 3/4 57.1% 1 6 7 2 0 0 0 1 4 21 19 44 K. MITOGLOU (C) 19:20 14 3/4 1/2 5/5 66.7% 2 2 4 0 0 1 1 0 4 21 18 72 L. MANTZOUKAS 25:19 10 2/4 2/3 0/0 57.1% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 19 9 BENCH 26 M. LESSORT 20:40 19 5/10 0/0 9/11 50.0% 8 1 9 2 3 1 1 2 0 4 17 11 N. HAYES-DAVIS 23:32 15 3/5 1/3 6/8 50.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 2 4 15 6 D. MORAITIS 23:37 8 1/1 2/4 0/0 60.0% 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 8 32 I. BONGA 19:26 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 0 9 9 0 1 0 0 0 2 0 7 7 B. BADIO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 103 19/34 12/25 29/34 52.5% 7 28 35 22 9 6 10 17 26 - 125