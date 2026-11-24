Παναθηναϊκός: Το «shootaround» του Τριφυλλιού στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια (24/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) στη Roig Arena για την 14η αγωνιστική της EuroLeague και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι «Πράσινοι» ολοκλήρωσαν το καθιερωμένο «shootaround».
Το Τριφύλλι στοχεύει στη νίκη, προκειμένου να... πιάσει τους Ισπανούς στην κορυφή της βαθμολογίας, σε μια δύσκολη αναμέτρηση που ξυπνά μνήμες περσινών playoffs.
Buenos días #PAOFans ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/JerSJKtaoS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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