Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75: Με το... δεξί στην πρεμιέρα οι γηπεδούχοι
Ο Κολοσσός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ελληνικό πρωταθλημα επικρατώντας της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας με 91-75.
Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας: Το ματς
Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις για το αρχικό 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έτρεξε επιμέρους 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7.
Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.
Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και μείωσαν στους εννέα για το 33-24. Ένα νέο 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά (36-29) στο 17ο λεπτό. Ο Κολοσσός, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 46-37.
Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 8-3 και ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (54-40). Μάλιστα, στο 26ο λεπτό ο Κολοσσός έφτασε στο +18 (63-45), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Η Δόξα, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 0-10, μειώνοντας στους οκτώ (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός κράτησε τελικά το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε πολύ καλή κυκλοφορία και επιθετική λειτουργία του Κολοσσού Ρόδου.
MVP O… Πέιτον Γουίλις με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόρνταν Μπαρνέτ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Ντεβιόν Χάρμον ξεχώρισε με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέι Ρόμπινσον που προσέφερε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το εξαιρετικό ποσοστό της ομάδας της Ρόδου από την περιφέρεια με 13/26 και 50%.
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75
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|Fls on
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|Index
|STARTERS
|2
|P. WILLIS
|PG
|24:00
|21
|7-11
|63
|2-3
|66
|5-8
|62
|2-3
|66
|0
|1
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|5
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|1
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|3
|20
|21
|5
|E. MANJON-VAN EWYK
|PG
|30:37
|13
|6-10
|60
|6-10
|60
|0-0
|0
|1-1
|100
|0
|2
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|7
|18
|9
|D. UPSON
|C
|27:53
|12
|4-5
|80
|4-5
|80
|0-0
|0
|4-6
|66
|3
|4
|7
|0
|2
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|20
|16
|21
|G. KAMBERIDIS (C)
|SF
|20:00
|12
|4-7
|57
|0-0
|0
|4-7
|57
|0-0
|0
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|3
|3
|0
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|0
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|2
|0
|21
|12
|33
|J. BARNETT
|PF
|27:51
|15
|5-9
|55
|3-3
|100
|2-6
|33
|3-3
|100
|1
|7
|8
|1
|3
|1
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|14
|18
|BENCH
|4
|Z. KARAMPELAS
|PG
|9:23
|2
|1-3
|33
|1-2
|50
|0-1
|0
|0-0
|0
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|0
|3
|1
|2
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|9
|4
|7
|7
|N. TSIAKMAS
|PG
|18:07
|3
|1-4
|25
|0-2
|0
|1-2
|50
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|0
|1
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|-5
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|11
|G. EFSTATHIADIS
|SF
|0:37
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|0
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|-2
|0
|1
|13
|A. KALAITZAKIS
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
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|0-0
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|14
|V. CHRISTIDIS
|C
|3:12
|2
|1-2
|50
|1-2
|50
|0-0
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|0-0
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|0
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|0
|1
|1
|2
|2
|22
|C. HARRIS
|SG
|17:16
|7
|1-2
|50
|0-1
|0
|1-1
|100
|4-4
|100
|0
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|16
|-2
|11
|34
|J. KREUSER
|PF
|21:04
|4
|0-4
|0
|0-3
|0
|0-1
|0
|4-4
|100
|0
|2
|2
|0
|1
|0
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|1
|3
|4
|-3
|1
|Team / Coach
|0
|8
|8
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|91
|30-57
|52
|17-31
|54
|13-26
|50
|18-21
|85
|4
|29
|33
|19
|12
|7
|2
|2
|21
|19
|11
|104
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
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|3P
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|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|STARTERS
|1
|T. ROBINSON
|SF
|26:44
|6
|2-9
|22
|2-7
|28
|0-2
|0
|2-3
|66
|2
|2
|4
|2
|2
|0
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|3
|3
|-18
|2
|2
|D. HARMON
|PG
|36:48
|21
|10-17
|58
|9-13
|69
|1-4
|25
|0-0
|0
|1
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|0
|2
|2
|-17
|23
|3
|M. PARRISH
|SF
|14:51
|3
|1-5
|20
|0-3
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-16
|1
|20
|M. POULIANITIS
|SG
|4:18
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|-10
|0
|35
|J. SHARMA
|C
|25:32
|10
|3-7
|42
|3-7
|42
|0-0
|0
|4-8
|50
|4
|6
|10
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|3
|5
|-10
|12
|BENCH
|0
|Ν. Τζοουνσ
|PG
|24:55
|6
|2-8
|25
|0-2
|0
|2-6
|33
|0-0
|0
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|0
|1
|4
|0
|-4
|-1
|7
|M. TSAIRELIS
|PF
|14:28
|7
|3-4
|75
|3-4
|75
|0-0
|0
|1-2
|50
|0
|0
|0
|0
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|N. ARSENOPOULOS
|PG
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|0-0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|11
|G. SACHPATZIDIS (C)
|C
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|G. CHATZINIKOLAS
|SG
|25:28
|8
|3-7
|42
|2-3
|66
|1-4
|25
|1-2
|50
|0
|6
|6
|2
|1
|2
|0
|0
|1
|6
|-11
|13
|23
|T. VISSARIOU
|SF
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|J. GANT
|PF
|26:56
|14
|5-8
|62
|2-5
|40
|3-3
|100
|1-1
|100
|1
|4
|5
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|16
|Team / Coach
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|75
|29-65
|44
|21-44
|47
|8-21
|38
|9-16
|56
|10
|24
|34
|12
|12
|8
|0
|4
|19
|21
|-16
|73
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