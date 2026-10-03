Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75: Με το... δεξί στην πρεμιέρα οι γηπεδούχοι

Ευτυχία Οικονομίδου
Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75: Με το... δεξί στην πρεμιέρα οι γηπεδούχοι

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Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 91-75 στην πρώτη αγωνιστική της GBL.

Ο Κολοσσός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ελληνικό πρωταθλημα επικρατώντας της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας με 91-75.

Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας: Το ματς

Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις για το αρχικό 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έτρεξε επιμέρους 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και μείωσαν στους εννέα για το 33-24. Ένα νέο 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά (36-29) στο 17ο λεπτό. Ο Κολοσσός, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 46-37.

 

Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 8-3 και ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (54-40). Μάλιστα, στο 26ο λεπτό ο Κολοσσός έφτασε στο +18 (63-45), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Η Δόξα, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 0-10, μειώνοντας στους οκτώ (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός κράτησε τελικά το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε πολύ καλή κυκλοφορία και επιθετική λειτουργία του Κολοσσού Ρόδου.
MVP O… Πέιτον Γουίλις με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόρνταν Μπαρνέτ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Ντεβιόν Χάρμον ξεχώρισε με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέι Ρόμπινσον που προσέφερε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το εξαιρετικό ποσοστό της ομάδας της Ρόδου από την περιφέρεια με 13/26 και 50%.

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75

Kolossos H Hotels Collection
Coach: A. LYKOGIANNIS | Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
2P. WILLISPG24:00217-11632-3665-8622-36601152100132021
5E. MANJON-VAN EWYKPG30:37136-10606-10600-001-11000225130121718
9D. UPSONC27:53124-5804-5800-004-66634702020432016
21G. KAMBERIDIS (C)SF20:00124-7570-004-7570-0003300000202112
33J. BARNETTPF27:51155-9553-31002-6333-310017813100421418
BENCH
4Z. KARAMPELASPG9:2321-3331-2500-100-00003120030947
7N. TSIAKMASPG18:0731-4250-201-2500-00001000010-511
11G. EFSTATHIADISSF0:3700-000-000-000-00000000000-201
13A. KALAITZAKISPG0:0000-000-000-000-00000000000000
14V. CHRISTIDISC3:1221-2501-2500-000-00000000001122
22C. HARRISSG17:1671-2500-101-11004-410000224100016-211
34J. KREUSERPF21:0440-400-300-104-41000220100134-31
Team / Coach088100000000
TEAM TOTALS9130-575217-315413-265018-2185429331912722211911104

Doxa Lefkadas
Coach: T. TERZIS | Assistant: Β. Χρυσαλάς, Β. Χανιωτάκης
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
1T. ROBINSONSF26:4462-9222-7280-202-3662242200033-182
2D. HARMONPG36:482110-17589-13691-4250-001235220022-1723
3M. PARRISHSF14:5131-5200-301-2500-000111000020-161
20M. POULIANITISSG4:1800-000-000-000-000000000000-100
35J. SHARMAC25:32103-7423-7420-004-850461000202035-1012
BENCH
0Ν. ΤζοουνσPG24:5562-8250-202-6330-000111410140-4-1
7M. TSAIRELISPF14:2873-4753-4750-001-2500000000033-65
9N. ARSENOPOULOSPG0:0000-000-000-000-00000000000000
11G. SACHPATZIDIS (C)C0:0000-000-000-000-00000000000000
12G. CHATZINIKOLASSG25:2883-7422-3661-4251-2500662120016-1113
23T. VISSARIOUSF0:0000-000-000-000-00000000000000
22J. GANTPF26:56145-8622-5403-31001-11001450110112216
Team / Coach224000000000
TEAM TOTALS7529-654421-44478-21389-165610243412128041921-1673
@Photo credits: INTIME
     

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