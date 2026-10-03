Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 91-75 στην πρώτη αγωνιστική της GBL.

Ο Κολοσσός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ελληνικό πρωταθλημα επικρατώντας της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας με 91-75.

Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας: Το ματς

Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις για το αρχικό 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έτρεξε επιμέρους 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και μείωσαν στους εννέα για το 33-24. Ένα νέο 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά (36-29) στο 17ο λεπτό. Ο Κολοσσός, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 46-37.

Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 8-3 και ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (54-40). Μάλιστα, στο 26ο λεπτό ο Κολοσσός έφτασε στο +18 (63-45), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Η Δόξα, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 0-10, μειώνοντας στους οκτώ (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός κράτησε τελικά το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε πολύ καλή κυκλοφορία και επιθετική λειτουργία του Κολοσσού Ρόδου.

MVP O… Πέιτον Γουίλις με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόρνταν Μπαρνέτ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Ντεβιόν Χάρμον ξεχώρισε με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέι Ρόμπινσον που προσέφερε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το εξαιρετικό ποσοστό της ομάδας της Ρόδου από την περιφέρεια με 13/26 και 50%.

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75

Kolossos H Hotels Collection Coach: A. LYKOGIANNIS | Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 2 P. WILLIS PG 24:00 21 7-11 63 2-3 66 5-8 62 2-3 66 0 1 1 5 2 1 0 0 1 3 20 21 5 E. MANJON-VAN EWYK PG 30:37 13 6-10 60 6-10 60 0-0 0 1-1 100 0 2 2 5 1 3 0 1 2 1 7 18 9 D. UPSON C 27:53 12 4-5 80 4-5 80 0-0 0 4-6 66 3 4 7 0 2 0 2 0 4 3 20 16 21 G. KAMBERIDIS (C) SF 20:00 12 4-7 57 0-0 0 4-7 57 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 21 12 33 J. BARNETT PF 27:51 15 5-9 55 3-3 100 2-6 33 3-3 100 1 7 8 1 3 1 0 0 4 2 14 18 BENCH 4 Z. KARAMPELAS PG 9:23 2 1-3 33 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 9 4 7 7 N. TSIAKMAS PG 18:07 3 1-4 25 0-2 0 1-2 50 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -5 1 1 11 G. EFSTATHIADIS SF 0:37 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 1 13 A. KALAITZAKIS PG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 V. CHRISTIDIS C 3:12 2 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 22 C. HARRIS SG 17:16 7 1-2 50 0-1 0 1-1 100 4-4 100 0 0 2 2 4 1 0 0 0 16 -2 11 34 J. KREUSER PF 21:04 4 0-4 0 0-3 0 0-1 0 4-4 100 0 2 2 0 1 0 0 1 3 4 -3 1 Team / Coach 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 91 30-57 52 17-31 54 13-26 50 18-21 85 4 29 33 19 12 7 2 2 21 19 11 104