Παναθηναϊκός: Δεσπόζει το πράσινο στη Βαλένθια
Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (24/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) στην Ιβηρική Χερσόνησο για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που φέρνει στη μνήμη την περσινή «τιτανομαχία» των δύο ομάδων στα playoffs, όπου οι «Νυχτερίδες» προκρίθηκαν στο Final Four με 3-2.
Σήμερα οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τους γηπεδούχους να θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή και τους φιλοξενούμενους να επιδιώκουν τη... συγκατοίκηση με τους Ισπανούς στο ρετιρέ της βαθμολογίας.
Σε μια συνήθεια που έγινε πλέον... λατρεία, η Βαλένθια είναι άλλη μια πόλη στην οποία ταξίδεψε η πράσινη φανέλα και έδωσε για τα... καλά πράσινο χρώμα στους δρόμους της.
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Δείτε την ανάρτηση:
That unmistakable shade of GREEN is here, in Valencia ☘️ Bringing our signature colours to the floor, tonight 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/LKBoXNUDk4— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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