Η Καρδίτσα ήταν ωραία και ο Άρης πολύ άσχημος και οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 74-68 κι έζησαν έναν θρίαμβο καθώς οι Θεσσαλονικείς ήταν απελπιστικά κακοί.

Η Καρδίτσα είχε αυταπάρνηση και σόκαρε τον Άρη ο οποίος σόκαρε και τους εκατοντάδες φίλους του που γέμισαν το κλειστό στη θεσσαλική πόλη. Με πρωταγωνιστές τους Φράνσις, Μακ Ρέι και Γκίκα η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πέτυχε τεράστια νίκη καθώς ο Άρης παρουσίασε κάκιστη εικόνα. Γεμάτη λάθη (21) και με απελπιστικά ποσοστά σε σουτ εντός παιδιάς (36%) και τρίποντα (22%).

Ο αγώνας

Άμυνα και έλεγχος των ριμπάουντ σχημάτισαν τη γέφυρα ελέγχου του ρυθμού του αγώνα για τον Άρη (3-10, 4’) και θα μπορούσε να είχε αποκτήσει μεγαλύτερη διαφορά αλλά μετά τις πρώτες δημιουργίες του Νένο Ντριμιτρίγεβιτς, υπέπεσε σε φθηνά λάθη. Η Καρδίτσα περιόρισε τα δικά της μετά τα τέσσερα μαζεμένα στα πρώτα λεπτά αλλά δεν είχε τρόπο έκφρασης στην επίθεση (12-20, 10’).

Αυτόν της πρόσφερε ο Τζάκσον και κυρίως ο ΜακΡέι στη διαφορετική δεύτερη περίοδο. Παράλληλα με τη σκληράδα στην άμυνα έτρεξε σερί 12-0 (24-22, 16’) καθώς ο Άρης ήταν τσαπατσούλης εισπράττοντας ελάχιστα πράγματα από τα γκαρντ του κι έμεινε τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι. Επίσης, έπαψε να προστατεύει και το αμυντικό ριμπάουντ.

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι. Ο Άρης βελτίωσε την αμυντική συμπεριφορά του αλλά είχε κακή λειτουργία στην επίθεση με λάθη (σ. σ. 10), πλην του Ρόμπινσον Ερλ δεν είχε αξιόπιστη λύση στην επίθεση, ακόμη, σούταρε με κακό ποσοστό (2/11, 18%) από μακρινή απόσταση καθώς η Καρδίτσα με διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ βρήκε πόντους σε δεύτερη ευκαιρία.

Ο Βασίλης Σπανούλης επιστράτευσε σχήμα με τρεις κοντούς (Τολιόπουλος, Ντιμιτρίγεβιτς, Μήτρου Λονγκ) έπειτα από τέσσερα λεπτά στην 3η περίοδο (42-39), αλλά ούτε αυτό έδωσε τον ρυθμό που θα ήθελε στις δύο πλευρές του παρκέ. Κι έτσι το ντέρμπι συνεχίστηκε (48-51, 27') καθώς η Καρδίτσα βρήκε άλλον πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Φράνσις. Βρίσκοντας πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, οι γηπεδούχοι μπήκαν με +4 στα τελευταία λεπτά της περιόδου κι εκεί ο Άρης κρατήθηκε μέσω Λιντέλ.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν συνεργασίες στην επίθεση και στα μισά της τελευταίας περιόδου ξέφυγαν με +6 (70-64, 34') καθώς ο Άρης έριξε ακόμη περισσότερο το ποσοστό του στα σουτ εντός παιδιάς (37% σ' εκείνο το σημείο!), έχασε μάλιστα και τον Λιντέλ λόγω φάουλ. Αντί... αντίδρασης, ο Άρης έκανε ακόμη τέσσερα διαδοχικά λάθη και η Καρδίτσα μπήκε στο τελευταίο τρίλεπτο με +7 (71-64).

Τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Ρόμπινσον κράτησαν ζωντανό τον Άρη αλλά ο Τέρνερ είχε απάντηση από μακρινή απόσταση (74-66) κι εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα καθώς το 21ο λάθος των φιλοξενούμενων ήταν και το... αποτελειωτικό μαζί μ' ένα airball του Βασίλη Τολιόπουλου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Καρδίτσα έβγαλε ενέργεια στην άμυνα και διάβασε πολύ καλύτερα από τον Άρη στην επίθεση καθώς οι Θεσσαλονικείς ήταν κάκιστοι με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο.

MVP Ο… Τζέιβερ Φράνσις έκανε ό,τι ήθελε στις ρακέτες

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Τζόρνταν ΜακΡέι και ο καταπληκτικός Νίκος Γκίκας ο οποίος άλλαξε την εικόνα του αγώνα και πάνω στη δημιουργία του πάτησε η Καρδίτσα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ρόμπινσον Ερλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποφευχθεί η ήττα για τον Άρη.

ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… γενικώς ο Άρης. Σε κακή μέρα τα γκαρντ μηδενός εξαιρουμένου

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από τα 21 λάθη του Άρη.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 35-35, 57-55, 74-68