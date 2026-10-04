Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στην Μπολόνια και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα του Ηρακλή (78-68).

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγνώριστος» στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ηρακλή, όμως φρόντισε να αλλάξει άμεσα την αγωνιστική του εικόνα. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, επέβαλαν τον ρυθμό τους στο Ιβανώφειο και πήραν άνετα το διπλό στην πρεμιέρα της Greek Basketball League με 78-68.

Ηρακλής - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής είχε ξεκινήσει ιδανικά το ματς με ένα σερί 7-0 (δύο πόντοι ο Λεκιού και πέντε ο Μέλβιν), με τον Χολ να απαντάει με δίποντο στο 08:25 (7-2). Ο Βεζένκοβ με τρίποντο είχε μειώσει σε 13-8 στο 05:00, ωστόσο με δίποντο του Αρνόκουρου και τρίποντο του Ντιαρά, οι Θεσσαλονικείς είχαν πάρει διαφορά δέκα πόντων (18-8) στο 03:57. Με βολή ο Γουόρντ είχε ρίξει τη διαφορά στους οχτώ (22-14), με τον Λεκιού να σκοράρει τρίποντο για το 25-14 στο 01:02. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ηρακλής είχε το προβάδισμα με 25-15.

Οι Πλώτας και Εντιάι είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ντιαρά να απαντάει με δύο βολές για το 27-19 στο 08:19. Ο Ολυμπιακός με ένα απίστευτο σερί 18-0 από το 07:58 (ΜακΙντάιρ) μέχρι το 05:05 (Εντιάι), είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (33-27). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βρει μομέντουμ και στο 01:29 μετά από τέσσερις πόντους του Βεζένκοβ, είχαν πάρει διψήφια διαφορά (42-32). Ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 46-36.

Ο Βεζένκοβ με κάρφωμα είχε σκοράρει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Λεκιού να απαντάει με lay up για το 38-48 στο 08:30. Με έξι διαδοχικούς πόντους, ο Ηρακλής είχε μειώσει στους έξι (44-50), με τον Ολυμπιακό να βρίσκει άμεσα λύσεις επιθετικά. Με δύο τρίποντα (Ντόρσεϊ - Γουόρντ) και δίποντο του Χολ, η διαφορά είχε ανέβει στους 14 (58-44) στο 03:23. Οι Πειραιώτες είχαν διαχειριστεί το προβάδισμά τους και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ήταν μπροστά στο σκορ με 64-50.

Ο Πλώτας είχε πετύχει δύο βολές στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ηρακλή να απαντάει με ένα σερί 6-0 για το 56-66. Ο Ολυμπιακός είχε βρει 10 διαδοχικούς πόντους και στο 04:02 είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 20 (75-56). Οι Θεσσαλονικείς είχαν μειώσει, με τον πρωταθλητή να φτάνει άνετα στη νίκη με 78-68.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78