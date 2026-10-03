Προμηθέας - Περιστέρι 88-94: «Άντεξε» στην Πάτρα και ο Νίκολς τον... ξέρανε

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Το Περιστέρι επικράτησε του Προμηθέα με 94-88 στην Πάτρα και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League.

Σπουδαίο διπλό πέτυχε το Περιστέρι στην πρεμιέρα του στη GBL, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 94-88 .

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τάι Νίκολς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Παρότι βρέθηκε πίσω με 14 πόντους και ενώ είχε 27 λιγότερες βολές από τον Προμηθέα (48-21), παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Προμηθέας - Περιστέρι: Ο αγώνας

Εντυπωσιακός ήταν ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75μ (5/6 τρίποντα) και μπόρεσε να επιβληθεί του Περιστερίου (27-17,9΄), σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (31-21, 10').

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βελτίωσε την άμυνα της στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να μειώσει, ενώ στην επίθεση είχε ως... οδηγό τον Νίκολς (12π., 20') και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (48-42, 20').

 

Μετά την ανάπαυλα το Περιστέρι μείωσε τον πόντο μετά από τρίποντο του Φιντς (48-47, 21'), ωστόσο η ομάδα της Πάτρας αντέδρασε γρήγορα και πήρε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων (54-50, 23').

Στη συνέχεια ο Δίπλαρος πάσαρε και ο Κόλεμαν σκόραρε με τον Προμηθέα να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα (61-56), ευστοχώντας μάλιστα στις περισσότερες βολές που κέρδιζε.

Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, το Περιστέρι πήρε το προβάδισμα (67-68, 29'), όμως η προτελευταία περίοδο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βόβορα να είναι μπροστά με (71-68, 30').

Η έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, βρήκε το Περιστέρι να πραγματοποιεί γρήγορο 5-0 και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Νικολαίδη (71-73, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο ο ίδιος ευστόχησε εκ νέου και έκανε το (71-76, 33').

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεσή του, σκοράροντας το ένα καλάθι μετά το άλλο, με τον Φιντς να διαμορφώνει το (77-85, 37').

Ο Προμηθέας έκανε γρήγορο σερί (5-2) και μείωσε (82-87, 38'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά... δραματικά. Με εκ νέου ζευγάρι βολών η ομάδα της Πάτρας κατέβασε κιάλο τη διαφορά (83-88, 39'). Ο Άρμς έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, αστοχώντας σε μία βολή και με 1/2, έκανε το (84-88, 39'). Το Περιστέρι έχασε την επόμενη επίθεσή του και ο Έβανς, με δύο εύστοχες βολές, διαμόρφωσε το (86-88), με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε.

Ο Κόλεμαν κέρδισε το φάουλ από τον Χατζηδάκη και με δύο δικές του βολές, ισοφάρισε το ματς για την ομάδα του (88-88), 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Νίκολς πήρε την ευθύνη για την τελευταία επίθεση του Περιστερίου και σκόραρε με λέι-απ, διαμορφώνοντας το (88-90), αφήνοντας 8.3 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Προμηθέα.

Η ομάδα της Πάτρας έχασε την μπάλα στην επαναφορά, με τον Φρέιντελ να ευστοχεί σε δύο βολές και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ…Επέστρεψε από το -14 και άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
  • MVP OΤάι Νίκολς με 21 πόντους (5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΟΑλέξανδρος Νικολαίδης με 13 πόντους.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣάνον Έβανς που παρά τους 17 πόντους, έκανε και 6 λάθη.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 48 κερδισμένες βολές του Προμηθέα!

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94

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11S. EVANS IIPG31:35172-728%1-250%1-520%12-1392%0331610019-510
16G. KALAITZAKISSF29:4082-366%2-366%0-00%4-1040%022323004587
26N. WILLIAMSSG21:3183-650%1-250%2-450%0-00%1012100041-77
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4K. COLEMANPF20:23103-475%3-475%0-00%4-757%0331001126-411
8E. KAPETAKISSF3:3520-00%0-00%0-00%2-2100%0000110021-42
12N. DIPLAROS (C)PG21:47103-560%1-250%2-366%2-2100%0117300052-313
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25A. ARMSSF14:24112-366%1-250%1-1100%6-875%0330010024-1112
29A. ANTETOKOUNMPOSF3:1000-00%0-00%0-00%0-00%0000000001-30
Team / Coach12310
TEAM TOTALS8822-4450%13-2650%9-1850%35-4872%524291615621223591
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4O. PAYNEC20:2194-580%4-580%0-00%1-425%2461121052314
12G. GKIOUZELISPF18:1073-837%2-366%1-520%0-00%325021003146
32T. ANDERSONSF19:2683-3100%1-1100%2-2100%0-00%0220010050311
BENCH
5J. ITTOUNASSG4:2600-10%0-00%0-10%0-00%00000000001-1
15N. FREIDELSG20:3372-540%1-1100%1-425%2-2100%0113030033111
19M. CHATZIDAKISC19:3663-742%3-650%0-10%0-00%123322024338
21A. KAMATEROSPF4:1100-10%0-00%0-10%0-00%00000000100-1
23K. PAPADAKIS (C)SG10:1051-520%0-00%1-520%2-2100%033210002165
25W. CARIUSPF12:4773-650%2-2100%1-425%0-00%2021110050-17
55A. NIKOLAIDISPG15:34134-850%2-366%2-540%3-560%1342100033212
Team / Coach42610
TEAM TOTALS9434-7545%22-3366%12-4228%14-2166%142337221011123522107
Team Statistics: Points from turnovers: 18 | Points in the paint: 40 | Second chance points: 16 | Fast break points: 12 | Bench points: 38 | Biggest Lead: 8 | Biggest Scoring Run: 8
@Photo credits: eurokinissi
     

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