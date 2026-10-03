Το Περιστέρι επικράτησε του Προμηθέα με 94-88 στην Πάτρα και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League.

Σπουδαίο διπλό πέτυχε το Περιστέρι στην πρεμιέρα του στη GBL, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 94-88 .

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τάι Νίκολς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Παρότι βρέθηκε πίσω με 14 πόντους και ενώ είχε 27 λιγότερες βολές από τον Προμηθέα (48-21), παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Προμηθέας - Περιστέρι: Ο αγώνας

Εντυπωσιακός ήταν ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75μ (5/6 τρίποντα) και μπόρεσε να επιβληθεί του Περιστερίου (27-17,9΄), σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (31-21, 10').

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βελτίωσε την άμυνα της στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να μειώσει, ενώ στην επίθεση είχε ως... οδηγό τον Νίκολς (12π., 20') και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (48-42, 20').

Μετά την ανάπαυλα το Περιστέρι μείωσε τον πόντο μετά από τρίποντο του Φιντς (48-47, 21'), ωστόσο η ομάδα της Πάτρας αντέδρασε γρήγορα και πήρε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων (54-50, 23').

Στη συνέχεια ο Δίπλαρος πάσαρε και ο Κόλεμαν σκόραρε με τον Προμηθέα να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα (61-56), ευστοχώντας μάλιστα στις περισσότερες βολές που κέρδιζε.

Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, το Περιστέρι πήρε το προβάδισμα (67-68, 29'), όμως η προτελευταία περίοδο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βόβορα να είναι μπροστά με (71-68, 30').

Η έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, βρήκε το Περιστέρι να πραγματοποιεί γρήγορο 5-0 και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Νικολαίδη (71-73, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο ο ίδιος ευστόχησε εκ νέου και έκανε το (71-76, 33').

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεσή του, σκοράροντας το ένα καλάθι μετά το άλλο, με τον Φιντς να διαμορφώνει το (77-85, 37').

Ο Προμηθέας έκανε γρήγορο σερί (5-2) και μείωσε (82-87, 38'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά... δραματικά. Με εκ νέου ζευγάρι βολών η ομάδα της Πάτρας κατέβασε κιάλο τη διαφορά (83-88, 39'). Ο Άρμς έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, αστοχώντας σε μία βολή και με 1/2, έκανε το (84-88, 39'). Το Περιστέρι έχασε την επόμενη επίθεσή του και ο Έβανς, με δύο εύστοχες βολές, διαμόρφωσε το (86-88), με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε.

Ο Κόλεμαν κέρδισε το φάουλ από τον Χατζηδάκη και με δύο δικές του βολές, ισοφάρισε το ματς για την ομάδα του (88-88), 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Νίκολς πήρε την ευθύνη για την τελευταία επίθεση του Περιστερίου και σκόραρε με λέι-απ, διαμορφώνοντας το (88-90), αφήνοντας 8.3 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Προμηθέα.

Η ομάδα της Πάτρας έχασε την μπάλα στην επαναφορά, με τον Φρέιντελ να ευστοχεί σε δύο βολές και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ …Επέστρεψε από το -14 και άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

…Επέστρεψε από το -14 και άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. MVP O … Τάι Νίκολς με 21 πόντους ( 5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές ), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

… με 21 πόντους ( ), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο … Αλέξανδρος Νικολαίδης με 13 πόντους.

… με 13 πόντους. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ … Σάνον Έβανς που παρά τους 17 πόντους, έκανε και 6 λάθη.

… που παρά τους 17 πόντους, έκανε και 6 λάθη. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 48 κερδισμένες βολές του Προμηθέα!

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94

Promitheas Patras VIKOS PTS FG 2P 3P FT REB OTHER # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 9 J. FORRESTER C 24:09 4 1-6 16% 1-6 16% 0-0 0% 2-2 100% 2 4 6 1 0 0 1 0 1 1 -5 7 11 S. EVANS II PG 31:35 17 2-7 28% 1-2 50% 1-5 20% 12-13 92% 0 3 3 1 6 1 0 0 1 9 -5 10 16 G. KALAITZAKIS SF 29:40 8 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 4-10 40% 0 2 2 3 2 3 0 0 4 5 8 7 26 N. WILLIAMS SG 21:31 8 3-6 50% 1-2 50% 2-4 50% 0-0 0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 1 -7 7 98 A. KULBOKA PF 29:13 18 6-10 60% 3-5 60% 3-5 60% 3-4 75% 1 6 7 1 1 0 0 0 1 5 3 20 BENCH 1 A. NIKOLAIDIS PG 0:34 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 K. COLEMAN PF 20:23 10 3-4 75% 3-4 75% 0-0 0% 4-7 57% 0 3 3 1 0 0 1 1 2 6 -4 11 8 E. KAPETAKIS SF 3:35 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 -4 2 12 N. DIPLAROS (C) PG 21:47 10 3-5 60% 1-2 50% 2-3 66% 2-2 100% 0 1 1 7 3 0 0 0 5 2 -3 13 21 P. KOUROUPAKIS PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 A. ARMS SF 14:24 11 2-3 66% 1-2 50% 1-1 100% 6-8 75% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 4 -11 12 29 A. ANTETOKOUNMPO SF 3:10 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0 Team / Coach 1 2 3 1 0 TEAM TOTALS 88 22-44 50% 13-26 50% 9-18 50% 35-48 72% 5 24 29 16 15 6 2 1 22 35 91

Peristeri PTS FG 2P 3P FT REB OTHER # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 T. NICHOLS SG 30:20 21 8-14 57% 5-7 71% 3-7 42% 2-2 100% 1 3 4 6 0 1 0 0 2 6 4 26 1 J. FINCH PG 24:26 11 3-12 25% 2-5 40% 1-7 14% 4-6 66% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 3 4 4 4 O. PAYNE C 20:21 9 4-5 80% 4-5 80% 0-0 0% 1-4 25% 2 4 6 1 1 2 1 0 5 2 3 14 12 G. GKIOUZELIS PF 18:10 7 3-8 37% 2-3 66% 1-5 20% 0-0 0% 3 2 5 0 2 1 0 0 3 1 4 6 32 T. ANDERSON SF 19:26 8 3-3 100% 1-1 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 5 0 3 11 BENCH 5 J. ITTOUNAS SG 4:26 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 15 N. FREIDEL SG 20:33 7 2-5 40% 1-1 100% 1-4 25% 2-2 100% 0 1 1 3 0 3 0 0 3 3 1 11 19 M. CHATZIDAKIS C 19:36 6 3-7 42% 3-6 50% 0-1 0% 0-0 0% 1 2 3 3 2 2 0 2 4 3 3 8 21 A. KAMATEROS PF 4:11 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 23 K. PAPADAKIS (C) SG 10:10 5 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 2-2 100% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 1 6 5 25 W. CARIUS PF 12:47 7 3-6 50% 2-2 100% 1-4 25% 0-0 0% 2 0 2 1 1 1 0 0 5 0 -1 7 55 A. NIKOLAIDIS PG 15:34 13 4-8 50% 2-3 66% 2-5 40% 3-5 60% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 3 2 12 Team / Coach 4 2 6 1 0 TEAM TOTALS 94 34-75 45% 22-33 66% 12-42 28% 14-21 66% 14 23 37 22 10 11 1 2 35 22 107

Team Statistics: Points from turnovers: 18 | Points in the paint: 40 | Second chance points: 16 | Fast break points: 12 | Bench points: 38 | Biggest Lead: 8 | Biggest Scoring Run: 8