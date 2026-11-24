Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Βαλένθια (24/11, 21:30) στην «Roig Arena» και τους παίκτες που άφησε εκτός.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βαλένθια απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης στην Euroleague με στόχο να συνεχίσει από εκεί που είχε... σταματήσει στο Κάουνας.

Ενόψει του αγώνα στην «Rοig Arena», ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Μωραϊτη ενώ φυσικά δεν είχε ταξιδέψει στην ισπανική πόλη ούτε ο Κώστας Σλούκας.

Έτσι, λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με την Βαλένθια τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε. Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.