Παναθηναϊκός: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για το ματς με την Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βαλένθια απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης στην Euroleague με στόχο να συνεχίσει από εκεί που είχε... σταματήσει στο Κάουνας.
Ενόψει του αγώνα στην «Rοig Arena», ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Μωραϊτη ενώ φυσικά δεν είχε ταξιδέψει στην ισπανική πόλη ούτε ο Κώστας Σλούκας.
Έτσι, λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με την Βαλένθια τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε. Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.
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