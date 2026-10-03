Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στην GBL και επικράτησε με 91-70 του Αμαρουσίου με κορυφαίους Πίνκνεϊ, Νόλεϊ και Τζόζεφ.

Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη GBL. Η Ένωση επικράτησε με του Αμαρουσιού, κυριαρχώντας στην αναμέτρηση και έτσι στρέφει την προσοχή της στο ματς της Τετάρτης με την Σάλον για το BCL.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο Νόλεϊ είχε 14 πόντους, ο Πίνκνεϊ 11 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόζεφ πρόσθεσε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Το πέταλο της SUNEL Arena ήταν άδειο από οργανωμένους, οι οποίοι θέλησαν να στείλουν το μήνυμα τους στη διοίκηση για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.

Ο Σάκοτα έβαλε και τον Χαρτώνα, δύο λεπτά πριν το τέλος δίνοντας την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα στον χαρισματικό γκαρντ. Έβαλε και τον Γυμνόπουλο ένα λεπτό πριν τελειώσει το ματς. Μάλιστα ο Χαρτώνας σκόραρε τρίποντο στο τέλος και αποθεώθηκε.

ΑΕΚ - Μαρούσι: Το ματς

Ο Λαρεντζάκης πέρασε στο ματς στα μέσα της πρώτης περιόδου και έγραψε το 9-8. Ο Ερτέλ έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του μόλις μπήκε και έγραψε το 14-12 στο 8'. Ο Νόλεϊ που ήταν πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας στην πρώτη περίοδο, διαμόρφωσε το 18-12 στο τέλος της περιόδου. Το Μαρούσι δυσκολεύτηκε αρκετά επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Σάκοτα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου δοκίμασε σχήμα με τρία γκαρντ (Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Λεκαβίτσιους). Ο Σάλας έβρισκε τρόπους να σκοράρει κοντά στο καλάθι και μείωσε σε 25-20 στο 14'. Ο Μπάρτλεϊ με φοβερό καλάθι έγραψε το 27-22, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο ημίχρονο ο Πίνκνεϊ με 11.

Ο Φλιώνης και ο Τζόζεφ έδωσαν αέρα 10 πόντων στην ομάδα του Σάκοτα για το 54-44 στο 24'. Η ΑΕΚ έτρεξε στον αιφνιδιασμό και με υπέροχο alley oop του Τζόζεφ έκανε το 60-46 αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout.

Ο Λαρεντζάκης έβγαλε ενέργεια στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου σε επίθεση και άμυνα. Με 5 σερί πόντους έγραψε το 69-52 για την Ένωση στο 32'. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εξαιρετική και στις δυο μεριές του παρκέ και έφτασε σε μια άνετη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η ΑΕΚ είχε πολυφωνία στην επίθεση και σε εξαιρετική μέρα τους Τζόζεφ-Πίνκνεϊ-Νόλεϊ , ενώ το Μαρούσι σούταρε με 6-21 στα τρίποντα

MVP O… Τζόζεφ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ έκανε μεγάλο ματς κάτω από τις δύο ρακέτες.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Πίνκνεϊ και Νόλεϊ. Ο πρώτος με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο δεύτερος με 14 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάκσον είχε 17 πόντους αλλά δεν έφτασε στο Μαρούσι.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κουανί που έμεινε άποντος.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 9/12 σουτ του κυρίαρχου Τζόζεφ.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: D. SAKOTA Assistant: S. MIJOVIC # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 D. PINCKNEY PF 32:43 11 4-7 57% 3-3 100% 1-4 25% 2-2 100% 2 6 8 1 1 0 1 0 0 2 19 17 3 L. NOLLEY II SF 25:27 14 4-6 66% 3-5 60% 1-1 100% 5-6 83% 0 3 3 2 1 1 0 0 2 5 15 16 7 D. FLIONIS (C) PG 12:39 6 3-5 60% 3-5 60% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 2 4 2 1 0 1 2 2 3 9 23 N. JOSEPH PF 25:02 18 8-11 72% 8-11 72% 0-0 0% 2-2 100% 3 3 6 0 2 0 2 0 1 2 17 21 24 F. BARTLEY SG 20:13 8 3-6 50% 3-4 75% 0-2 0% 2-2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 12 9 BENCH 1 G. SKORDILIS C 1:37 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 5 G. LARENTZAKIS SG 20:01 8 2-8 25% 1-1 100% 1-7 14% 3-4 75% 1 2 3 1 2 1 0 0 3 2 11 4 9 L. LEKAVICIUS PG 17:17 5 2-4 50% 1-3 33% 1-1 100% 0-0 0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 6 6 16 S. GYMNOPOULOS PG 0:51 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 17 V. CHARTONAS PG 1:45 3 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 35 G. TSALMPOURIS C 20:38 11 4-7 57% 1-3 33% 3-4 75% 0-0 0% 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 7 13 77 T. HEURTEL PG 21:47 7 3-8 37% 2-3 66% 1-5 20% 0-0 0% 0 2 2 6 0 1 0 1 2 0 13 11 Team / Coach 3 1 4 0 0 0 TEAM TOTALS 91 34-64 53% 25-39 64% 9-25 36% 14-16 87% 11 22 33 20 10 6 3 3 18 17 111