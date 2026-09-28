Αυτά φέρνει στον ΠΑΟΚ ο Μοτιεγιούνας

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας προβάρει τα «ασπρόμαυρα», με τον Αντρέα Τρινκιέρι να ποντάρει στην εμπειρία και στην ποιότητα του Λιθουανού σέντερ.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να βγει στην αγορά για ψηλό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες, με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να μην έχει δει αυτά που ήθελε από τον Κλίφορντ Ομορούγι σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Από τη στιγμή που ο Ιταλός είχε αυτό το σκεπτικό, από τις διάφορες επιλογές που προτάθηκαν, δεν άργησε πολύ για να επιλέξει τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Έναν παίκτη, με πολλές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο, τόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ΝΒΑ, όσο και από τη Euroleague, κυρίως με τη Μονακό και με τη μικρή του παρουσία πέρσι, στον Ερυθρό Αστέρα.

Ένα στοιχείο το οποίο είναι δεδομένο για τον ύψους 2.13 σέντερ, είναι η εμπειρία. 251 παιχνίδια regular season στο ΝΒΑ, άλλα 11 στα πλέι οφ εκεί, καθώς και 187 στη Euroleague (έχει και άλλα 28 στο Eurocup τη διετία 2009-2011 με την τότε Μπενετόν Τρεβίζο!), αποτελούν ένα σημαντικό... εχέγγυο για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά υπάρχουν και τα αγωνιστικά.

Ο «D-Mo» όπως τον αποκαλούσαν οι Αμερικανοί, έχει αρκετή ποιότητα, ειδικά για τα δεδομένα του Eurocup, στο κομμάτι της επίθεσης και μπορεί να αποτελέσει άξονα δημιουργίας, με τη μπάλα στα χέρια, είτε από το χαμηλό ποστ, είτε από το πικ εν ρολ. Επίσης, μπορεί να μην είναι ο μεγάλος σουτέρ, αλλά παίζοντας στο «5», αν ο αντίπαλος ψηλός τον περιμένει πιο πίσω, μπορεί να απειλήσει πειστικά και από το τρίποντο.

Τουλάχιστον στη θεωρία, γιατί τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο, ο Μοτιεγιούνας, είναι δεδομένο upgrade σε σχέση με τον Ομορούγι, σε διάφορους τομείς. Από την άλλη, με το ρόλο που θα έχει ο Λιθουανός, είναι μια... πρόκληση η προσαρμογή του στο κομμάτι της άμυνας, καθώς εκεί τα χαρακτηριστικά του, θα πρέπει να βρεθεί να «κολλήσουν» όσο το δυνατόν καλύτερο, με το ροτέισον στη ρακέτα.