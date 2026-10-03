Ζιάγκος: «Είμαστε μόλις 6 μέρες στη Μύκονο»
Ο τεχνικός της Μυκόνου, δεν είχε διάθεση για πολλές κουβέντες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του, επέστρεψε στο νησί μόλις τις 6 τελευταίες ημέρες και πως αντιμετώπισε έναν αντίπαλο με ποιότητα και αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα.
«Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας, έκαναν μια καλή εμφάνιση, η οποία απλώς πιστοποιεί ότι γυρνώντας στο νησί μας, γιατί είμαστε εδώ μόλις έξι μέρες και σταματώντας τις εκδρομές ανά την Ελλάδα για να γυρίσουμε πίσω, μπήκαμε σε μία προπονητική κανονικότητα. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο με ποιότητα και αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα...» ήταν τα λόγια του κόουτς Ζιάγκου.
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