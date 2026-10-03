Τρινκιέρι: «Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, κράτησε τη νίκη με 85-88 στην έδρα της Μυκόνου και έκανε λόγο για ανάγκη να πάρει τα μαθήματα της η ομάδα του από το σημερινό παιχνίδι.

«Πιστεύω πως δεν είχαμε καλή αρχή στο παιχνίδι και αυτό μας δημιούργησε προβλήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ άσχημα και δώσαμε το δικαίωμα στη Μύκονο να αισθανθεί πως μπορεί να τα καταφέρει» είπε αρχικά στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV και συνέχισε...

«Μπορώ να χαρακτηρίσω το παιχνίδι shooters night, είχε μεγάλα σουτ, άλλα από δικά μας λάθη και άλλα λόγω καθαρού ταλέντου. Ήταν ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε και ένα παιχνίδι από τα πολλά που θα έχουμε, όταν θα είμαστε στον δρόμο προερχόμενοι από συνεχόμενους αγώνες. Ο αντίπαλος μας περίμενε δέκα ημέρες χωρίς παιχνίδι, ήταν καλά προετοιμασμένος και με έναν πολύ καλό προπονητή».

Κλείνοντας, σημείωσε... «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Εάν είσαι αρκετά ταπεινός, μαθαίνεις από τα μαθήματα που πήραμε στο σημερινό παιχνίδι. Σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, δεν είχαμε την ίδια πνευματική ποιότητα και συγκέντρωση, ενώ υπάρχει επίσης και μία ομάδα (σ.σ. Μύκονος) που ήταν πιεστική και βρήκε κάποια μεγάλα σουτ.

Στο τέλος, στην τέταρτη περίοδο, κάναμε τη σωστή προσπάθεια, ελέγξαμε το παιχνίδι. Θα πρέπει να βελτιωθούμε όμως σε κάποια πράγματα στα οποία ακόμα δεν είμαστε καλοί, όπως για παράδειγμα το πως χρησιμοποιούμε τα φάουλ».