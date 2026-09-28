Ο ΠΑΟΚ θωρακίζει την γραμμή των ψηλών του με τον έμπειρο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος αναμένεται την Τεταρτη (30/9) στη Θεσσαλονίκη.

Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί το deal του ΠΑΟΚ με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας που θα ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της ομάδας του «δικεφάλου». Ο Λιθουανός σέντερ που ήταν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα έχει απαντήσει καταφατικά και απομένουν να διευθετηθούν ορισμένες λεπτομέρειες για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της εβδομάδας.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του «δικεφάλου» που ενισχύεται με έναν έμπειρο ψηλό επιπέδου Euroleague. Ο Λιθουανός σέντερ έχει αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τη Ζάλγκιρις (2005-2009), τη Μονακό (2021-2026) και τον Ερυθρό Αστέρα (2025-2026).

Μάλιστα, στην Euroleague έχει 8.2 πόντους μέσο όρο, 3.7 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα, διακρίνεται και για την ευχέρεια του στο σκοράρισμα από την περιφέρεια.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έψαχνε το τελευταίο διάστημα έναν ψηλό για να θωρακίσει την ρακέτα του βάζοντας τον δίπλα σε Μουρ και Αλεξάντερ, καθώς ήθελε κάτι καλύτερο από τον Κλίφορντ Ομορούγι τη δεδομένη στιγμή. Και το βρήκε στο πρόσωπο του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος είναι ένας παίκτης υψηλού επιπέδου, που θα δώσει λύσεις σε σκορ και ριμπάουντ ειδικά στο EuroCup.