Ο Τσέντι Όσμαν... γλίτωσε τον ΠΑΟΚ. ευστοχώντας σε τρίποντο στο φινάλε και... οδήγησε την ομάδα του στη νίκη κόντρα στη Μύκονο.

Με νίκη ξεκίνησε στη φετινή σεζόν στη Greek Basket League ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Μυκόνου με 88-85.

Ο Τσέντι Όσμαν στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του «δικεφάλου» του βορρά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν εξαιρετικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους (3/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Μάλιστα έβαλε το τελευταίο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.