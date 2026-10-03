Όσμαν: Τι έκανε κόντρα στη Μύκονο
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Ο Τσέντι Όσμαν... γλίτωσε τον ΠΑΟΚ. ευστοχώντας σε τρίποντο στο φινάλε και... οδήγησε την ομάδα του στη νίκη κόντρα στη Μύκονο.
Με νίκη ξεκίνησε στη φετινή σεζόν στη Greek Basket League ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Μυκόνου με 88-85.
Ο Τσέντι Όσμαν στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του «δικεφάλου» του βορρά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν εξαιρετικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους (3/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Μάλιστα έβαλε το τελευταίο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
@Photo credits: eurokinissi
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