Κίνειται για ψηλό ο ΠΑΟΚ, αρέσει ο Μοτιεγιούνας

Η απόφαση να "κοπεί" χθες από τη 12άδα ο Ομορούγι, με τον ΠΑΟΚ να έχει βγει δυνατά στην αγορά για ψηλό και να τσεκάρει την περίπτωση Ντονάτας Μοτιεγιούνας και όχι μόνο.

Ο Μπριν Ταϊρί επέστρεψε μετά από ένα μήνα από τον τραυματισμό του και ο Αντρέα Τρινκιέρι, τον είχε στη 12άδα του ημιτελικού του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας εκτός τον Κλίφορντ Ομορούγι.

Όπως φαίνεται, η κίνηση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 24ωρα, έχει βγει δυνατά στην αγορά για ψηλό, με την περίπτωση του 36χρονου, Ντονάτας Μοτιεγιούνας, να είναι ψηλά στη λίστα. O ύψους 2.13 Λιθουανός, έχει παίξει για τέσσερα χρόνια στους Χιούστον Ρόκετς, πέρασε από Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιου Όρλιανς Πέλικανς, ακολούθησε μια τριετία στην Κίνα από το 2019 ως το 2021, ενώ από το 2021 έπαιξε στη Μονακό και πέρσι, στον Ερυθρό Αστέρα. με τον οποίο σε 27 παιχνίδια στη Euroleague, είχε 7.3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ.

Η περίπτωση του Μοτιεγιούνας δεν είναι η μοναδική, αφού ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει και το status του Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό και το μικρό πέρασμα του πέρσι από Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ρεάλ πέρσι, μεταξύ άλλων και αναμένεται η οριστική απόφαση από τον Αντρέα Τρινκιέρι. Από τη στιγμή που θα αποκτηθεί ψηλός, όλα δείχνουν ότι ο Ομορούγι θα δοθεί κάπου δανεικός, προκειμένου να πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής.