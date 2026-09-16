Ολοκληρώθηκε η απολογιστική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και το Gazzetta καταγράφει τα σημαντικότερα σημεία που συζητήθηκαν.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε μία απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη ενώπιον επιλεγμένων δημοσιογράφων (16/09) μιλώντας αρχικά για το μέχρι τώρα έργο της ΕΟΚ, αλλά και για το πλάνο της συνέχειας.

Οι βασικοί πυλώνες

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας λόγο για το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου αριθμού δημοσιογράφων. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους πρωτοέθεσε η διοίκηση, αλλά και στα όσα έχουν επιτευχθή μέχρι τώρα. Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας τέθηκε σε πρώτο πλάνο, όπως και τα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα. Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας τέθηκε σε πρώτο πλάνο μαζί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μέχρι τώρα εποχής, ενώ στην εισαγωγική του ομιλία μίλησε για την εξέλιξη τόσο του μπάσκετ Γυναικών, όσο και στο ζήτημα της διαιτησίας που όπως είπε χαρακτηριστικά «κάνει τζιζ».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ιδιότητά του ως πρόεδρος του Προμηθέα, εξηγώντας πως, παρότι είχε το δικαίωμα να συνεχίσει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, αποφάσισε να μην το κάνει. Παράλληλα, ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εμπόδιο, ενώ τοποθετήθηκε για το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε και για την έντονη κριτική που δέχεται λόγω του ρόλου του, αλλά και για το μεγαλύτερο λάθος του. Χείμαρρος ήταν και στην απάντησή του στην ερώτηση του Gazzetta περί διχασμού της παρουσίας του στο ελληνικό μπάσκετ και της αντιμετώπισής του σε αυτή την κριτική, ενώ τοποθετήθηκε και για το πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί η όποια αντιπαράθεση είχε προκύψει λόγω της προηγούμενης σύνδεσής του με τον Προμηθέα.

Φυσικά από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει ερώτηση για το ζήτημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γύρω από την παρουσία του στην Εθνική Ομάδα, αποκαλύπτοντας ότι η ΕΟΚ πληρώνει την ασφάλειά του. Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα προπονητή της Εθνικής Γυναικών.

Το ζήτημα της διαιτησίας πήρε μεγάλη έκταση στη συζήτηση, αλλά και τα μηνύματα (sms) που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν την επικοινωνία του με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα (σ.σ. Ηλίας Παπαθεοδώρου).

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν γινόταν να μην τοποθετηθεί γύρω από την ανάπτυξη του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη αναφερόμενος στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και στο καίριο ζήτημα της αντιπαλότητας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ολοκληρώνοντας έτσι την απολογιστική του συνέντευξη.