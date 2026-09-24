Οι σκέψεις του Βέλικο Παούνοβιτς για την ενδεκάδα κόντρα στην Ελλάδα και οι πιθανότητες να ξεκινήσουν οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς.

Η Εθνική Ελλάδος παίζει απόψε (21:45, Alpha-NovaSports Start, Live απ' το Gazzetta) το πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Nations League στην έδρα της Σερβίας κι όπως κι εκείνη, έτσι και οι Σέρβοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, αφού μετά έρχονται και για τους δύο παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία.

Οι τελευταίοι προέρχονται από την απογοήτευση των προκριματικών του Μουντιάλ, όπου έχασε την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης και μάλιστα από την Αλβανία, που πήρε τη δεύτερη θέση, με την οποία έχουν τεράστια κόντρα και γι' αυτό θέλουν να τα πάνε όσο γίνεται καλύτερα στο τουρνουά αυτό έχοντας ως ελάχιστο στόχο να διατηρήσουν τη θέση τους στην πρώτη κατηγορία.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς έχει καταλήξει στο σχήμα που θα αγωνιστεί πηγαίνοντας σ' ένα 4-2-3-1 ενώ λίγο πολύ φαίνεται πως και τα πρόσωπα με τα οποία θα πάει στο αποψινό ματς έχουν βρεθεί.

Η θέση του τερματοφύλακα είναι από μία κείνες που υπήρχε ίσως το μεγαλύτερο δίλημμα, αφού οι Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Πέτροβιτς ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, με τον πρώτο να φαίνεται πως κερδίσει την κούρσα στο νήμα.

Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Πάβλοβιτς και Εράκοβιτς, με τον Νεντέλκοβιτς να είναι στο δεξί άκρο και τον Τέρζιτς στο αριστερό. Στη μεσαία γραμμή και τη δυάδα του κέντρου, ο Στάνκοβιτς δεν... κουνιέται ενώ φαίνεται πως παρτενέρ του θα είναι ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Μπροστά τους θα είναι ο γερόλυκος Τάντιτς.

Στο δεξί άκρο της επίθεσης θα δούμε τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Άντριγια Ζίβκοβιτς ενώ στο αριστερό τον Κόστιτς. Στην κορυφή της επίθεσης, ο τραυματισμός του Βλάχοβιτς φέρνει στην αρχική ενδεκάδα τον σέντερ φορ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς.