Λιόλιος: «Δεν μπορούσε να επιλεγεί ούτε ένας δημοσιογράφος, ούτε 30, αυτό δεν είναι διάλογος»

Διαβάστε την απολογιστική συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου και την πρώτη του τοποθέτηση.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πραγματοποίησε μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη μπροστά σε επιλεγμένους δημοσιογράφους μιλώντας για το μέχρι τώρα έργο της Ομοσπονδίας, αλλά και για τον προγραμματισμό της συνέχειας.

Aναλυτικά

«Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ ανάμεσά σας και είναι η πρώτη φορά στα πέντε χρόνια που δίνω μια συνέντευξη απολογιστική. Το ένιωθα ότι πρέπει να το κάνω προς τον κόσμο και τους φιλάθλους.

Η εκλογική διαδικασία μπορεί να έγινε πριν από πέντε χρόνια και μετά από τρία χρόνια υπήρχε η δεύτερη εκλογή μου ως πρόεδρος της ΕΟΚ. Μιλούσα πάντα με τα σωματεία, γιατί από αυτά εκλέχθηκα, αλλά το μπάσκετ απευθύνεται στους φιλάθλους.

Νιώθω απόλυτα την ανάγκη, όπως την πρώτη μέρα που εκλέχθηκα και μίλησα στους φιλάθλους και παρουσίασα το πλάνο μου και το πρόγραμμά μου, που ήταν ένα πλάνο οκταετίας. Έτσι, νομίζω πως στο μεσοδιάστημα πρέπει να απευθυνθώ και πάλι στους φιλάθλους, να κάνω μια αυτοκριτική, έναν απολογισμό για τα καλά και τα λάθη.

Το γεγονός ότι είστε οι έγκριτοι δημοσιογράφοι εδώ, που καλύπτετε την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σκέψη μου. Οφείλω να πω το εξής: Είστε έξι δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στον χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε εμένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και τριάντα. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε, ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι, είναι καίρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου.

Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια, κι εκεί συναντήθηκα με τον Γιώργο, που είναι εδώ, και το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας βλέπουμε να ξεπετάγεται. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και σε όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε. Θα τα έχω σε κουτάκια. Θα μιλήσω στην καρδιά του φιλάθλου που αγωνιά και στηρίζει το μπάσκετ.

Ο στόχος της διοίκησης ήταν η οργανωτική δομή της Ομοσπονδίας, γιατί αυτή είναι που βοηθάει το άθλημα να εξελιχθεί. 2021-2026. Πέντε χρόνια. Βλέποντας τι παραλάβαμε και τι είναι τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα και το εννοώ, γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές κι εμείς, ευτυχώς, ακολουθήσαμε την εποχή αυτή.

Οι Ομοσπονδίες πάντα ήταν προεδροκεντρικές και αυτό είναι λάθος εξαρχής. Ο στόχος ήταν η Ομοσπονδία να μεταλλαχθεί σε οργανισμό με οργανωτική δομή, με τμήματα, δομές, πρότζεκτ που δουλεύουν νέοι άνθρωποι, με τον μέσο όρο ηλικίας να έχει πέσει κατά 18 χρόνια από πριν με το ποσοστό 90% να είναι πτυχιούχοι. Η πλειοψηφία, το 85% των εργαζομένων, δεν δεσμεύονται αν ο επόμενος πρόεδρος θελήσει να αλλάξει τη δομή.

Οργανωτικά έχει γίνει ένα θαύμα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό να γίνει σε όλες τις ενώσεις στην Ελλάδα. Θα τις βοηθήσουμε να μετεξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι.

Οικονομικά βρήκαμε πολλά προβλήματα ερχόμενοι εδώ και οφείλω να το πω στον απολογισμό. Βρήκαμε αρκετά χρέη, που δεν έχει μόνο η συγκεκριμένη. Έναν προϋπολογισμό εσόδων που είχαμε 3.800.000, από αυτά οι χορηγίες ήταν στις 850 χιλιάδες, ενώ τώρα, πέντε χρόνια μετά, οι χορηγίες είναι 7,5 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει; Η βιωσιμότητα, η οικονομική της Ομοσπονδίας, είναι κλεισμένη μέχρι το ’30. Η αγορά έχει δώσει έγκριση ότι τα πράγματα πάνε σωστά.

Στην αρχή τα οικονομικά ήταν τραγικά. Ήταν σαν ένα αεροπλάνο που έπεφτε και το ξέρουν όλοι. Τώρα δεν είναι έτσι. Το αεροπλάνο έχει απογειωθεί και έχει ανέβει ψηλά και έχει εκτοξευθεί και το μπάσκετ. Κάπου έχουμε βάλει το λιθαράκι μας κι εμείς.

Υπήρξε εκτόξευση στις χορηγίες. Την πρώτη χρονιά πουλήσαμε τον εαυτό μας, υποσχόμενοι πράγματα, και οι χορηγοί ήταν ήδη πολύ ευχαριστημένοι και είχαμε πληθώρα χορηγών όταν τελείωσαν οι συμβάσεις, με καλύτερα νούμερα.

Το 75% των εσόδων είναι από την αγορά και μόνο το 25% από κρατική χρηματοδότηση. Έτσι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να τρέξουμε τα πρότζεκτ και να προωθήσουμε το μπάσκετ και, με τη βοήθεια όλων, να εκτοξευθεί.

Οργανωτικά και οικονομικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και για το μέλλον αυτά είναι δεμένα. Είμαστε πάνω από το 100% και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.

Στη διάρκεια αυτή, τα χρέη αυτά έχουν ρυθμιστεί ή έχουν αποπληρωθεί. Μας έχουν έρθει πρόστιμα από το παρελθόν. Προσφάτως είχαμε πρόστιμο 750 χιλιάδων από ελέγχους προ 12ετίας.

Πρέπει και οι φίλαθλοι να ενημερωθούν για το τι γίνεται και πώς προχωράμε. Κάτι που θεωρώ πολύ υγιές στην Ομοσπονδία: το 2021 το 34% των εσόδων πήγαινε για μισθοδοσίες. Είχαμε ορκωτούς λογιστές. Έχουμε καλή οργάνωση, οικονομική επάρκεια, αλλά για τον κόσμο ήταν κάτι ξένο.

Το μπάσκετ γυναικών, που ήταν ένα μη πρωτάθλημα, και τώρα έχει εκτοξευτεί. Ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, πολύ ελκυστικό, με ομάδες να προχωρούν στην Ευρώπη, και η Α2 είναι ελκυστική, ώστε να δείξουμε στον κόσμο ότι στηρίζουμε το μπάσκετ γυναικών.

Το δείξαμε και στο Ευρωμπάσκετ, με γεμάτο γήπεδο και ρεκόρ θεατών, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε. Το αγάπησε ο κόσμος.

Το 3x3. Ένα κομμάτι στο οποίο από την πρώτη στιγμή ποντάραμε και είναι επανάσταση. Εμείς το βάλαμε στόχο, με πλάνο οκταετίας και συγκεκριμένες ενέργειες, και το υλοποιήσαμε.

Υπάρχει μεγάλος χορηγός που το στηρίζει. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργούμε την Εθνική ομάδα, με στόχο να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που το 2021 δεν υπήρχε καν.

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα με χαρτί και μολύβι. Ένας κόσμος που έχει αλλάξει, γιατί άλλαξε η κοινωνία. Δεν γίνεται όλα να γίνονται από το κινητό αλλά όχι το μπάσκετ. Όλοι οι αθλητές, οι ομάδες επικοινωνούν μέσα από μία ψηφιακή διαδικασία. Τώρα έχει ξεχαστεί το τηλέφωνο, υπάρχουν αιτήματα που τα απαντάμε. Πριν από 3 μήνες απαντήθηκαν σε 1 μήνα 6.000 αιτήματα. Ετησίως 37.000 αιτήματα. Χωρίς τηλέφωνο. Σε πόσο χρόνο; Μέσος όρος απάντησης 35 ώρες. Όλα θα είναι μέσω ΑΙ στο μέλλον. Θα έχουμε χρόνο και ταχύτητα.

Το Μητρώο μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε και τι πολιτική να κάνουμε σε όλη την ομάδα. Οι φίλαθλοι αγωνιούν για τη Basket League και τις μεγάλες ομάδες και το σέβομαι. Το μπάσκετ είναι 900 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Να το στηρίζουμε. Κάθε νησί, κάθε περιοχή θέλει δική της πολιτική για να εξελιχθεί. Στην Α1 Γυναικών υπάρχουν τόσες ομάδες από την επαρχία. Υπήρχε ένα πλάνο στήριξης. Άλλες οι ανάγκες. Το μπάσκετ ξεπετιέται. Την πληροφορία την έδωσε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

Έχουμε ηλεκτρονικά φύλλα αγώνων. Σε λίγο θα είναι όλοι οι αγώνες σε έναν χρόνο στην πλατφόρμα της ΕΟΚ και θα βλέπουν οι πάντες τους πάντες. Αυτό έγινε βήμα-βήμα. Οι παράγοντες έχουν μάθει σε αυτό που βολεύονται. Βλέπουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης του μπάσκετ.

Έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Πρέπει να τα χωνεύουν όλοι σιγά σιγά. Όταν κάτι γίνεται ψηφιακά γλιτώνεις χρόνο, χρήμα και διαφάνεια. Διαφάνεια στο τι γίνεται. Οι κανόνες είναι κανόνες για όλους.

Το ’21 το αναπτυξιακό ήταν 0 και λυπάμαι που το λέω. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα 10 χρόνια πριν αναλάβουμε. Υπάρχει ένα κενό που μεταφέρεται και μας ακολουθεί, δεν θα χαθεί. Το νιώθουμε στην Εθνική. Έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε πιέσει για να βοηθήσουμε τα σωματεία. Τα σωματεία και οι αθλητές είναι επαγγελματικά, τα ενδιάμεσα και τα ερασιτεχνικά. Όλα τα στηρίζουμε με διαφορετικές ανάγκες. Από το 0 σπαταλάμε 4 εκατομμύρια για το αναπτυξιακό. Βρεθήκαν από τους χορηγούς. Ρίχνουμε εκεί τα χρήματα για να μην μας ακολουθεί το κενό. Υπάρχουν νέοι αθλητές που θα πάνε στην Εθνική. Υπάρχουν φουρνιές κι φουρνιές. Βγαίνουν παιδιά, τα ξέρουμε. Έχουν βγει από αναπτυξιακά. Έχουμε εξαιρετική φουρνιά. Η Εθνική έχει ένα κενό. Θα μας ακολουθεί. Πιέζουμε ώστε να φέρουμε νέα παιδιά και να βοηθήσουμε. Το αναπτυξιακό έχει πολλούς στόχους. Να βοηθάς τα σωματεία, να χαίρονται και να προχωρούν τα παιδιά

Τα παιδιά που είναι 11 χρονών και κάτω, η Ομοσπονδία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Παίζουν αγώνες τώρα. Η Ομοσπονδία έχει πάρει δύο βραβεία από την FIBA Europe για την δουλειά που κάνει στα σχολεία. Κάτι έρχεται. Θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Τον σπόρο που ρίχνεις να τον γεύεται ο επόμενος. Θα φανεί το αποτέλεσμα σε κάποια χρόνια. Είμαι χαρούμενος που οι επόμενες γενιές έρχονται και το βλέπουμε, τα ξερετε τα ονόματα.

Εθνικές ομάδες. Θα μιλήσω για τους άντρες πέρα από τις μικρότερες ηλικίες που προσπαθούμε πάρα πολύ.. Οι Κ20 είναι νούμερο 2 στην κατάταξη πίσω από την Γαλλία. Μετάλλια το 23-24, είμαι χαρούμενος. Τα κέρδισαν τα παιδιά. Άντρες. Εθνική Ανδρών. 2022. Εκεί χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία να έχουμε μετάλλιο και ίσως τρόπαιο. Μερικές φορές ένα σουτ αλλάζει τα πάντα. Από εκείνη την ήττα από την Γερμανία, η Γερμανία εκτοξεύτηκε. Ακόμα θυμάμαι το 2ο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Το πήρε η Ισπανία. Στους μεταξύ μας αγώνες είχαμε μία υπεροχή. 23. Μία χρονιά με πολλούς τραυματισμούς, ο Γιάννης έλειπε από το χειρουργείο. Πήγαμε παγκόσμιο αλλά δεν ήταν καλή χρονιά. Ένα προολυμπιακό στην Αθήνα που μας έκανε περήφανους. Πήγαμε στην 8αδα στην Ολυμπιάδα και πέρσι μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Μεγάλη περηφάνεια. Προσπαθούμε, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι στο Παγκόσμιο. Πιστεύω θα είμαστε. Να πάμε και στους Ολυμπιακούς. Θέλουμε να τα πάμε καλά στο Ευρωμπάσκετ.

Εθνική Γυναικών. Στο παρατρίχα στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ δεν προχωρήσαμε. Νέα πρόκληση να προκριθούμε και να έχουμε συνέχεια στις διοργανώσεις. Θυμάμαι στο ’22 και είχαμε προκριθεί στο Παγκόσμιο για το 23, η Τουρκία είχε αποκλειστεί και μετά γάζωσε. Μία αποτυχία βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Πάντα κάνω κριτική, αυτοκριτική, κοιτάζω τα λάθη. Αυτός που δε κάνει λάθη είναι αυτός που δε κάνει τίποτα. Δεδομένο ότι όταν ενεργείς παντού, από τα 10 τα 4 θα είναι λάθος. Να τα καταλαβαίνεις και να τα διορθώνεις. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη στην Ομοσπονδία, πρώτος εγώ. Έχω πάρει ευθύνες και μου αναλογούν ευθύνες. Τελευταία είχαμε μία κακή εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας στο Παράθυρο και είναι προσωπική ευθύνη αυτό που έχει γίνει. Που δεν είχαμε καλή παρουσία. Όταν δεν πάνε καλά, την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν πάμε καλά, οι παίκτες και οι προπονητές. Η διοίκηση πρέπει να είναι εκεί όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να παίρνει την ευθύνη. Εκεί ήταν η ευθύνη σε αυτό. Θα είμαστε στο Παγκόσμιο. Η Ελλάδα με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει, στην τελευταία στιγμή μας δίνει κίνητρο όταν ακούμε διάφορα. Εμένα μου δίνει κίνητρο όταν κάποιος μου λέει ότι κάτι δεν θα το καταφέρω. Προσπαθούσα. Θέλω να εξηγήσω ότι στην Ομοσποδνία έχουν γίνει ενέργειες άλλες σωστές άλλες λάθος. Να συνειδητοποιούμε τα λάθη και να προχωράμε.

Για τα επόμενα χρόνια θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική στο Παγκόσμιο. Θα παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να γίνει αυτό. Έχουμε εξαιρετικό προπονητή, σταφ και παίκτες που τους εμπιστευόμαστε απόλυτα και είμαστε πολύ περήφανοι. Να προχωρήσουμε και να πάμε καλά στο Παγκόσμιο. Το θέλουμε αυτό, όπως και στις Γυναίκες. Είναι στόχος να πάνε στο Ευρωμπάσκετ.

Στο αναπτυξιακό περισσότερες δυνάμεις. Υπάρχουν ομάδες που πριν 10 χρόνια δεν υπήρχαν. Είναι ωραίο να υπάρχει ανταγωνισμός. Οι αντίπαλοι σε κάνουν πιο δυνατό. Να προσέξουμε την ύπαρξη του ερασιτεχνικού σωματείου που αυτή τη στιγμή απειλείται. Να το καταλάβουν οι φίλαθλοι και να το προστατέψουν. Ναι οι μεγάλες ομάδες και η Εθνική, αλλά το μπάσκετ έγινε μεγάλο επειδή σε κάθε μέρος της Ελλάδας χτυπάει μία μπάλα μπάσκετ. Αν χάσουμε ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει γιατί θα κλείσει το σωματείο, έχουμε χαθεί. Τα επόμενα 3 χρόνια θέλουμε αυτό που έγινε στις εθνικές κατηγορίες να γίνει στα τοπικά πρωταθλήματα και τις ενώσεις. Έχουμε μία κατεύθυνση, έναν σκοπό.

Μη ξεχνάμε ότι στις εθνικές κατηγορίες, αφήνω την Α1 Γυναικών που από εκεί που δεν υπήρχε, υπάρχει, άλλαξε ένα πρωτάθλημα εντελώς. Δείτε τώρα την Elite League, πρωταθληματάρα. Κάθε χρόνο ρωτάμε τα σωματεία για την άποψή τους. Ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο συναρπαστικό; Η Elite κατά 52%. Πλέον θα λένε η GBL. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Γιατί δώσαμε βοήθεια.

Διαιτησία. Κάνει... τζιζ πάντα αυτό το θέμα γιατί όλοι τη σκέφτονται. Θα μιλήσω με νούμερα. Το 2021 για να προχωρήσεις έπρεπε να έχεις συγκεκριμένη επετηρίδα. Αυτό σταμάτησε. Είχαμε 3 διαιτητές σε BCL και Ευρωλίγκα και τώρα 7 σε κορυφαίο επίπεδο. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών είναι 8 χρόνια μικρότερος. Οι διαιτητές στο BCL είναι κατά 8 χρόνια νεότεροι. Συνεχής εκπαίδευση σε αυτούς τους διαιτητές. Μπορούν να γίνουν παραπάνω πράγματα; Εννοείται ότι θα γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι οι διαιτητές είναι κομμάτι όπως οι προπονητές, οι παράγοντες και οι παίκτες. Ρίχνουμε πολύ βάρος στο ποιος είναι διαιτητής. Όχι να μην κρίνουμε, αλλά να βλέπουμε και με τα παπούτσια του άλλου. Θα κριθούν οι πάντες, εννοείται. Μου λένε "γιατί πήγες στην Ομοσπονδία, είσαι τρελός;" Ναι, αυτή είναι η απάντηση».