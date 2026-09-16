Λιόλιος: «Με κατηγορούν για πράγματα που δεν υπάρχουν στο πόρισμα της ΕΕΑ»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στάθηκε σε όσα γράφτηκαν σχετικά με το πόρισμα της ΕΕΑ και το αν ευνοείται ο Προμηθέας, τονίζοντας πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κατά τη διάρκεια της απολογιστικής-προγραμματικής συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε σε όσα γράφτηκαν σχετικά με το πόρισμα της ΕΕΑ για τον ίδιο και τον Προμηθέα Πάτρας.

Για το αν ευνοείται ο Προμηθέας: «Το πόρισμα δεν λέει αυτό, δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο. Κάποια site άλλαξαν τον τίτλο και ο κόσμος μόνο αυτό διαβάζει. Δεν λέει αυτό το πόρισμα, γιατί δεν μπορεί να το λέει. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν το λέει. Εγώ ξαναλέω ότι υπάρχει μία απόφαση από 4 μέλη. Δεν θα ασχοληθώ με ποια ήταν αυτά τα μέλη ή τι γράφτηκε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είπα ότι ό,τι κρίνει κάποιος ως φυσικό πρόσωπο, γιατί δεν με έκρινε ως πρόεδρος της ΕΟΚ, δεν μου ήρθε στο mail της ΕΟΚ αλλά στο προσωπικό. Εγώ είπα ότι σε αυτό το πόρισμα που κάποιος λέει κάτι πάω στο δικαστήριο να πω είναι έτσι; Έχει δίκιο; Άλλο επιτροπή με ανθρώπους που όρισε ο υπουργός με όποιον τρόπο, αυτός έχει την πολιτική ευθύνη της επιτροπής και άλλο η δικαιοσύνη. Εδώ με κατηγορούν για κάτι εμένα και άλλους που σέβομαι και γνωρίζω για πράγματα που δεν υπάρχουν. Εκεί, σύντομα, περίμενα 2 μήνες για το πόρισμα, σε λιγότερο από μήνα θα έχει βγει η απόφαση. Θα μιλήσουμε για αυτό και θα έχουμε εκπλήξεις».

Για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά: «Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί δεν θα βγω στα σάιτ να μιλάω. Σέβομαι το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα με προστατέψουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνουν μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει, θα γίνουν. Έχω υπομονή ως άνθρωπος».