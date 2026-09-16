Λιόλιος για τα μηνύματα: «Είναι προσωπικό δεδομένο, το έκανα με πολλούς προπονητές» - Τι είπε για τη διαιτησία

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογητική του συνέντευξη τοποθετήθηκε για τη διαιτησία, αλλά και για τα μηνύματα με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στα ζητήματα που απασχόλησαν έντονα το ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, στο πλαίσιο της απολογιστικής του συνέντευξης.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, μιλώντας την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, πήρε θέση μεταξύ άλλων για το θέμα της διαιτησίας, αλλά και για τα μηνύματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν τα μηνύματά του με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα.

Αναλυτικά

«Πάντα σαν ανθρωπος δουλευω με πλάνο. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, είχα ένα πλάνο οκταετίας. Ουτε εννιά ουτε επτά. Αυτή τη στιγμή το πλανο παραμένει ως έχει, εκτός αν συμβεί κάτι άλλο. Όπως πάνε τα πράγματα, δεν έχω σκοπό να είμαι παραπάνω στην Ομοσπονδία, εκτός αν γίνει κάτι άλλο. Τα σωματεία αποφασίζουν. Χωρίς να πω δίνω δαχτυλίδια, θέλω μία εικόνα ενός ανθρώπου με ίδια φιλοσοφία, κατεύθυνση, ημιεξωστρέφεια, σεβασμό στο άθλημα, που θα έχει αποδείξει ότι μπορεί να το στηρίξει. Αυτό είναι το πλάνο μου.

Αν το μετάνιωσα; Κάποια στιγμή είπα που έμπλεξες. Και μετά είπα ότι μπήκα σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να με έχουν όλοι στα πούπουλα. Να μην είχα κόψει τις ρίζες του δέντρου 45 ετών. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια, ξέρεις ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου. Αν κάνω πίσω και φύγω, δεν έχασα εγώ αλλά ο επόμενος. Θα καταλάβει ότι το σύστημα κυριαρχεί. Όχι, δεν κυριαρχεί. Αυτή είναι η απάντηση στην πολιτική και κοινωνική μας ζωή. Δεν απειλούνται και εξαγοράζονται όλοι. Στα 60 δεν θα αλλάξω. Είμαι αρκετά μεγάλος για να αλλάξω τώρα. Καλό γιατί δεν κρύβω τις αξίες μου, κακώς γιατί είμαι λίγο ξεροκέφαλος».

Για τον σκοπεύει να δηλώσει στις επόμενες εκλογές ή αν θα φύγει το 2029: «Θα φανεί στην 7ετία. Είναι ανοιχτό. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Μόνο αυτό. Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με όσους δουλεύουν εδώ. Δεν είναι δικό μου κατόρθωμα αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ. Το βοηθήσαμε να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Φρεσκάδα ήθελε, αλλά αυτό σημαίνει ότι κόβεις και ρίζες. Αυτό έχει κόστος, προσωπικό κόστος. Μου αρέσει να με στοχοποιούν; Όχι. Στην αρχή άγγιζαν τους δίπλα μου, ό,τι θέλετε σε εμένα. Ξέρετε γιατί ήρθα. Αυτό θα κάνω. Άφησα τα πάντα. Ο Προμηθέας ήταν το παιδί μου και το άφησα. Γιατί να το αφήσω για να κάνω τέτοιο πράγματα; Αυτό έχει κόστος προσωπικό.

Μου αρέσει καποια μερίδα ανθρώπων να με στοχοποιεί. Μέχρι τώρα άγγιζαν τους δίπλα μου. Αφήστε τους, ότι θέλετε σε έμενα. Δεν το παίζω ήρωας. Ξέρω γιατί έχω έρθει και αυτό θα κάνω. Αφησα τα πάντα για να είμαι εδώ. Ο Προμηθέας έιναι το παιδί μου και το άφησα. Τι λέτε να το άφησα για να έρθω πάλι πίσω; Το άφησα και αυτό έχει κόστος προσωπικό για έμενα. Και το λέω τώρα».

Σχετικά με τα μηνύματα με τον τότε προπονητή του Προμηθέα όσο ήταν πρόεδρος της ΕΟΚ: «Σε ό,τι αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, δεν θα αναφερθώ ποτέ. Είναι σεβαστό αυτό. Δεν γνωρίζετε πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίκτες. Θα είχε αξία κάποια στιγμή να δει κάποιος αυτός με πόσους μιλάει; Με πόσους επικοινωνεί; Σε πόσους λέει εγώ θα σε βοηθήσω; Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα γραφείο και λέει κάνε αυτό, το έχουμε χάσει. Το έκανα με πολλούς προπονητές».

Για το ότι γνώριζε τους διαιτητές: «Η ΚΕΔ δεν βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένη μόλις βγαίνουν οι διαιτητές από τον αθλητικό νόμο να κοινοποιεί σε 50 άτομα ποιοι είναι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που έπρεπε;.

Το φλέγον θέμα είναι η διαιτησία. Υπάγεται στην ΕΟΚ εκ του νόμου και από την FIBA. Πριν 3 χρόνια στις ομάδες είπα να έχουν ερώτημα, αν δεν τους αρέσει κάτι, με συγκεκριμένη διαδικασία να είστε μαζί, να προτείνετε εσείς. Τότε είπαν όχι, έχουμε εμπιστοσύνη. Επειδή πέρσι και πρόπερσι άκουγα, πηγαίνουν κάτω από τα σπίτια του απειλούν, βρίζουν. Μάζεψα τις ομάδες και επανέφερε την πρόταση. Διαλέξετε όποιους θέλετε, θα γίνει αποδεκτό. Διαλέξετε εσείς. Όχι είπαν οι ομάδες. Υπάρχει απάντηση όχι ξανά. Οι περισσότερες έχουν εμπιστοσύνη. Είπαν όχι. Αυτοί που έκαναν προτάσεις περί διατιησίας, είπαν όχι. Θα φύγει αυτό το γλιφιτζούρι ή θα το έχουμε πάλι; Θα το έχουμε πάλι. Δεν είναι κακό να πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες. Υπάρχουν επενδύσεις εκατομμυρίων. Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους; Μια ομάδα θα κερδίσει, μία θα χάσει. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι. Έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πάρτο. Όχι είπαν όλοι. Τι να κάνουμε, να μην παίξουμε αγώνες φέτος; Να μην ορίσουμε; Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για το αν είναι μπελάς για την Ομοσπονδία το κομμάτι της διαιτησίας: «Δεν είδα στη συνάντηση να κατηγορούν. Δεν ξέρω τι λένε. Μπροστά μου δεν υπήρξε μία ομάδα να πει κάτι. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι; Πάρτε το. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά, φαντάζομαι. Αν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι, πάρτο. Μου αρέσει να ακούω τις ομάδες. Παντού είναι η διαιτησία. Κάθε χρόνο ρωτάω τις ομάδες. Μου απαντούν και οι 900. Στα Εθνικά το 40% θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί. Στα τοπικά έχουμε θέμα. Γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα, δεν πηγαίνουν. Είναι πανευρωαϊκό πρόβλημα. Και αναγκάζονται να σφυρίζουν διαιτητές που δεν έχουν το επίπεδο. Όταν έρχονται κάποιοι και τους βρίζουν, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητές; Θα στέλνατε τα παιδιά σας; Τα βρίζουν. Τα βρίζουν στα τοπικά, στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλλοθι. Πάρε ένα καθρέφτη και αν όλα πάνε καλά, κρίνε και τον άλλον».

Για το ποιος θεωρεί ότι πυροδοτεί όλα αυτά: «Αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν. Αυτοί που έκοψα και έρχονται ως κριτές. Γιατί θέλουν να μου ρίξουν λάσπη; Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό, οι χορηγοί; Όχι. Όταν κόβεις κάποια πράγματα, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Αυτός που το χάνει, συνήθως είναι αυτός που βρίζει. Αν είναι και δημοσιογράφοι και σάιτ και ομάδες δεν το ξέρω, μάλλον λίγο όλα μαζί».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το κομμάτι της προόδου της διαιτησίας: «Είμαι ικανοποιημένος ότι κόπηκαν οι εξαρτήσεις. Έρχονται νέα παιδιά και γουστάρουν. Θα βελτιωθούν. Πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν οι ομάδες. Θα ήταν ωραίο να πήγαιναν στο σπίτι ενός διαιτητή και να τον απειλούσαν την γυναίκα και το παιδί; Αυτό θέλουμε να κάνουμε; Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουν; Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι. Έρχονται νέα παιδιά, έχει ανανεωθεί κατά 80%. Σφύριζαν ντέρμπι 27χρονών ή 40+; Για αυτό δεν είχαμε διαιτητές στην Ευρώπη. Ήταν προσωπική υπόθεση η διαιτησία. Οι νέοι θα βελτιώνονται. Θέλουν σεβασμό από όλους. Σεβασμό στο λάθος. Θα κάνουν λάθος. Ο καλύτερος σουτέρ έχει 38%. Από τις 70 αποφάσεις πόσες δικαιούται να κάνει λάθος; Τα λάθη δεν πειράζουν, τα εσκεμμένα πειράζουν. Αυτό κόπηκε. Το λάθος είναι στο παιχνίδι. Όσο είμαι εγώ, αυτό κόβεται. Όσο είμαι εγώ. Φαντάζομαι και ο επόμενος. Η πρότασή τους ήταν αυτή. Έχω έγγραφη πρόταση που μου έχει έρθει και το συζητούσαν στον ΕΣΑΚΕ να κανονίζουν αυτοί τους διαιτητές. Μου απάντησαν χθες οριστικά όλοι όχι. Τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε αγώνες φέτος».

Για το ενδεχόμενο να υπάρχει άλλη λύση: «Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Έχει ξεχωριστό σώμα για τη GBL, ξεχωριστή εκπαίδευση. Είναι αυτό που ζήτησαν οι ομάδες. Αυτό έχει γίνει, εντελώς ανεξάρτητη. Αυτοί αποφασίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Και έχουν την ευθύνη. Υπάρχει σώμα παρατηρητών, ranking διαιτητών. Υπάρχει σειρά ικανότητας με πολλούς παράγοντες και από αγώνες και από την εκπαίδευση. Είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Η ΚΕΔ ορίζεται από την Ομοσπονδία και είναι ανεξάρτητη, όπως γίνεται σε 200 Ομοσπονδίες. Αυτό συνέβη. Αυτό που δεν έχει συμβεί και δεν θα συμφωνήσω είναι να φέρουμε ξένους, ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες. Από τους 3 έχουμε 7 στην Ευρώπη. Κακώς αυξήθηκαν; Να τους πάρουμε πίσω; Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές. Θα είμαι μαζί τους. Θέλω καθαριότητα. Λάθη θα κάνουν. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή, ελέγχεται κεντρικά. Το μπάσκετ δεν έχει αυτή την δομή παγκοσμίως. Δεν επιτρέπεται να έρθει ένας Λανουά. Ωστόσο, εγώ είμαι πάντα ανοιχτός σε προτάσεις ως άνθρωπος, αν μπορεί να βελτιωθεί κάτι».

Για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις από την Ασία σε ομάδα της GBL: «Έχει φύγει από τα χέρια μου, δεν θα ασχοληθώ. Δεν είναι δικό μου θέμα, έχει πάει εκεί που πρέπει. Δεν μπορώ να μιλήσω αφού έχει φύγει αλλού. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που μου έχει έρθει αλλά δεν μπορώ να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Να σεβόμαστε θεσμικά κάποια πράγματα. Στην διαιτησία γίνεται κάτι επαναστατικό. Κάτι που μπορεί να πάει σε όλη την Ευρώπη ως case study. Το δουλεύουμε δύο χρόνια. Υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία στα οποία μπορείς να βάλεις κριτήρια για να επιλέγονται αντικειμενικά οι διαιτητικές τριάδες. Χωρίς ανθρώπινο χέρι. Από τους 30.000 αγώνες, στην GBL γίνονται λίγοι. Οι υπόλοιπες ομάδες; Το εργαλείο αυτό θα επιλέγει κατευθείαν τους διαιτητές, η ΚΕΔ θα βλέπει ότι δεν έγινε κάτι λάθος. Δεν θα μπαίνει στο μυαλό το ποιον μου έβαλε η ΚΕΔ. Όπως βγάζει ο ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα για το πρωτάθλημα. Είναι επαναστατικό. Θα είναι σε όλες τις κατηγορίες, όχι στην GBL. Αν προχωρήσει, μπορεί να πάει και εκεί. Πρέπει να δοκιμαστεί φέτος. Μιλάμε για 30.000 αγώνες, δεν είναι 10. Θα βοηθάει τις τοπικές ΚΕΔ, έτσι θα λειτουργούμε. Είναι επαναστατικό. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και ιδέες».

Για τα κριτήρια: «Γίνεται μια αναφορά για τα κριτήρια που επιλέγονται οι διαιτητές από τις Ομοσπονδίες. Τα αποτελέσματα πχ φέτος είναι τα καλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα; Ναι, αλλά τα προηγούμενα 20 ήμασταν χειρότερα. Κάνουμε κριτική. Στο τέλος όλα τα τμήματα στην ομοσπονδία έχουν λογοδοσία. Κάνουν αυτοκριτική και μετά κριτική από εμάς. Η Ομοσπονδία έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, μια διοίκηση, που δεν εμπλέκεται στο operation της Ομοσπονδίας, όμως βάζει στόχους. Στο τέλος κρινόμαστε. Εμείς κρίνουμε όσους δουλεύουν στην Ομοσπονδία και οι ομάδες κρίνουν εμάς. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω στις ομάδες που με κρίνουν στις εκλογές. Μιλάω στους φιλάθλους. Μου αρέσει η κριτική, την ακούω, αλλά κάποια νούμερα είναι νούμερα».