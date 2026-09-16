Λιόλιος για την αντιπαλότητα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού: «Ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός»

Διαβάστε την τοποθέτηση του Βαγγέλη Λιόλιου για την ανάπτυξη του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και για την αντιπαλότητα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κατά τη διάρκεια της απολογιστικής-προγραμματικής συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά

Σχετικά με το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και ΠΑΟΚ και ΑΡΗ που έρχονται με αξιώσεις: «Είναι ευθύνη των ομάδων να προστατέψουν την Εθνική. Ευθύνη των ομάδων και των διοικήσεων να προστατέψουν όχι τον Σπανούλη, αλλά την Εθνική. Χαίρομαι που τον γνωρίζω. Θα διαλέξει αυτό που είναι σωστό. Δεν τον ενδιαφέρει πού παίζει. Πάνω από όλα είναι η Εθνική. Αν το έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του, φταίνε η διοικήσεις σε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και χαίρομαι που έχουν αναγεννήσει τις ομάδες. Με αυτές μεγάλωσα εγώ».

Σχετικά με την αντιπαλότητα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και αν βγήκε ποτέ εκτός ορίων: «Δεν με πειράζει καθόλου. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Δεν είναι οι διοικήσεις, ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές. Είναι τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Αυτοί απαιτούν σεβασμό 100%. Από εμένα και από όλους. Θέλουν σεβασμό οι φίλαθλοι. Να καταλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχουμε. Φωνάζει ένας προπονητής σε τοπικό στους διαιτητές, βλέπουν τον παράγοντα μίας τοπικής ομάδας να βρίζει κάποιον, τι θα κάνουν οι φίλαθλοι; Δεν θα φωνάξουν; Είμαστε όλοι παραδείγματα για τους φιλάθλους, και εγώ. Έχω ευθύνη. Αλλά δεν θα με ακούσετε ποτέ να μιλήσω κατά κάποιας ομάδας. Μία φορά μόνο. Όχι στα 5 χρόνια και πριν. Ποτέ. Μπορούν να με κρίνουν, αυστηρά, επιθετικά. Τις σέβομαι. Ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός. Και αυτό θα το υπηρετήσω όσο είμαι εδώ».