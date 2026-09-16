Λιόλιος: «Είχα δικαίωμα να είμαι πρόεδρος του Προμηθέα, ήταν επιλογή μου να μην είμαι»

Στην απολογιστική του συνέντευξη, ο Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησε για το σκεπτικό της ΕΕΑ, αλλά και για την ενασχόλησή του με τον Προμηθέα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, παραχώρησε απολογιστική-προγραμματική συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά και στον σχεδιασμό για τη συνέχεια της θητείας του.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ιδιότητά του ως πρόεδρος του Προμηθέα, εξηγώντας πως, παρότι είχε το δικαίωμα να συνεχίσει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, αποφάσισε να μην το κάνει. Παράλληλα, ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εμπόδιο.

Αναλυτικά

«Θα το πω όσο πιο κωδικοποιημένα και ξεκάθαρα μπορώ. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Για αυτό και δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης ότι μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ ή στο ΔΣ και σε ένα σωματείο. Και μέτοχος και πρόεδρος. Έχω δικαίωμα να είμαι. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να μην έχω μετοχές. Ο Προμηθέας ήταν πάντα το παιδί μου. Πρέπει να μεγαλώσει και να πάει στα χέρια άλλων. Είμαι χαρούμενος και περήφανος για όσα έχουν γίνει εκεί. Αλλά εγώ είχα άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό που μπόρεσα ως παράγοντας στον Προμηθέα να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες.

Τα εθνικά πρωταθλήματα και οι ομάδες έγιναν δια μαγείας; Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες, τους παράγοντες, μάνατζερ. Για να εξελιχθούν. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι με μία ομάδα; Για αυτό δεν ήμουν εκεί. Δεν είχα τον χρόνο. Δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζια. Άνθρωπος είμαι. Στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700 μιλάω. Γιατί; Αυτός είναι ο ρόλος μου. Πρέπει να παίρνεις χεράκι τις ομάδες και να τις βοηθάς. Δεν είμαι ο καλύτερος μέντορας αλλά έχω εμπειρία. Ο νόμος μου το έδινε, εγώ δεν ήθελα να είμαι. Είναι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι. Αυτό έχει συμβεί.

Και ξαφνικά, εδώ και 2 μήνες η ΕΕΑ, την οποία σέβομαι, είναι θεσμός, τα μέλη τα έχει προτείνει ο Υπουργός, έχουν ψηφιστεί, με ρωτάει αν είμαι πρόεδρος. Έχω το δικαίωμα να είμαι, επιλογή μου να μην είμαι. Γιατί το ρωτάτε; Στο πόρισμα, από τα 7 μέλη τα 4 ψήφισαν. Διαφώνησαν τα υπόλοιπα 3. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Τους λέω δώστε μου το σκεπτικό. Δεν το έδιναν, έστειλα εξώδικο. Έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη. Θα φανούν όλα. Θα πέσουν όλα κάτω. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει; Ποιος θα την πάρει; Θα πουν τα μέλη της επιτροπής κάναμε λάθος; Θα παρέμβει ο υπουργός; Με ποια κριτήρια τα επέλεξε; Δεν θα μιλήσω αν δε δω. Θα πέσουν όλα. Αφού πέσουν, την πολιτική ευθύνη; Ότι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους, φίλους μου, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη; Θα ήθελα να δω κάποιον να λέει συγγνώμη, λάθος. Στο πόρισμα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο, δεν έχει τίποτα άλλο. Το πρόστιμο είναι λάθος, το φυσικό πρόσωπο δεν έχει ποτέ. Ο νόμος το λέει. Ακόμα και εκεί βιάστηκαν να δείξουν ότι είμαι εμπλεκόμενος κάπου. Θα φανούν όλα. Έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, σέβομαι τους θεσμούς και τις επιτροπές. Τα πρόσωπα που είναι σε αυτούς είναι και στην κρίση του κόσμου».

Για το πόρισμα της ΕΕΑ: «Το πόρισμα δεν λέει αυτό, δεν λέει πουθενά κάτι τετοιο. Κάποια σάιτ άλλαξαν τον τίτλο και ο κόσμος μόνο αυτό διαβάζει. Δεν λέει αυτό το πόρισμα, γιατί δεν μπορεί να το λέει. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν το λέει. Εγώ ξαναλέω ότι υπάρχει μία απόφαση από 4 μέλη. Δεν θα ασχοληθώ με ποια ήταν αυτά τα μέλη ή τι γράφτηκε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είπα ότι ό,τι κρίνει κάποιος ως φυσικό πρόσωπο, γιατί δεν με έκρινε ως πρόεδρος της ΕΟΚ, δεν μου ήρθε στο μέιλ της ΕΟΚ αλλά στο προσωπικό. Εγώ είπα ότι σε αυτό το πόρισμα που κάποιος λέει κάτι πάω στο δικαστήριο να πω είναι έτσι; Έχει δίκιο; Άλλο επιτροπή με ανθρώπους που όρισε ο υπουργός με όποιον τρόπο, αυτός έχει την πολιτική ευθύνη της επιτροπής και άλλο η δικαιοσύνη. Εδώ με κατηγορούν για κάτι εμένα και άλλους που σέβομαι και γνωρίζω για πράγματα που δεν υπάρχουν. Εκεί, σύντομα, περίμενα 2 μήνες για το πόρισμα, σε λιγότερο από μήνα θα έχει βγει η απόφαση. Θα μιλήσουμε για αυτό και θα έχουμε εκπλήξεις».

Για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά: «Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί δεν θα βγω στα σάιτ να μιλάω. Σέβομαι το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα με προστατέψουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνουν μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει, θα γίνουν. Έχω υπομονή ως άνθρωπος».