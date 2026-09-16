Χείμαρρος ήταν ο Βαγγέλης Λιόλιος στην ερώτηση του Gazzetta περί διχασμού της παρουσίας του στο ελληνικό μπάσκετ και της αντιμετώπισής του σε αυτή την κριτική.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κατά τη διάρκεια της απολογιστικής-προγραμματικής συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, μίλησε για όσα έγιναν στα χρόνια της θητείας του, αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στην περίοδο που προηγήθηκε της εκλογής του στην προεδρία της ΕΟΚ, αλλά και στην επιλογή του να αποχωρήσει από την προεδρία του Προμηθέα, αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, απαντώντας σε ερώτηση του Gazzetta που εκπροσωπείται από τον Αντώνη Καλκαβούρα, για την αντιπαράθεση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε το πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί η όποια αντιπαράθεση είχε προκύψει λόγω της προηγούμενης σύνδεσής του με τον Προμηθέα, ενώ αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που συνόδευσαν την εκλογή του στην προεδρία, υποστηρίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε να λειτουργήσει με διαφορετική λογική και να απευθύνεται στα σωματεία. «Δεν ήρθα να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία και μου λένε “μην κάνεις πίσω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά

«Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ισχύει. Θα φανεί αυτό λίαν συντόμως. Σε αυτό που μου λέτε, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Μου φέρατε κάτι σαν δεδομένο. Όσο ήμουν στην πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στο μπάσκετ.

Δεν μου άρεσε αυτό. όπως και σε πολλές ομάδες. Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου, εξαρτήσεων. Μούδιασαν στην αρχή όλοι. Σε αυτούς που δεν τους άρεσε αυτό, ξεκίνησαν τη λάσπη από την πρώτη στιγμή.

Μια ομάδα είχε βγει και έλεγε «εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ». Πήγαινα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Με έβγαζαν στα σόσιαλ με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Έχω ακόμα την απάντηση στο κινητό μου. Έκοψα ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα.

Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Όταν από το 55% πήγαν στο 80% και οι ομάδες μου είπαν «καθάρισέ το όλο», συνεχίστηκε η λάσπη. Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Δεν με τρομάζει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή, καμία εξαγορά. Αυτή την εντολή μου έδωσαν τα σωματεία.

Δεν ήρθα στο μπάσκετ να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία ακόμα και τώρα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μιλάω ή να φωνάζω; Mε έχετε ακούσει να μπαίνω σε αντιπαράθεση;

Όταν το μπάσκετ μπαίνει μπροστά, ένα 10-20% θέλει να φέρει το μπάσκετ πίσω. Μοιραία θα εξαφανιστούν γιατί το μπάσκετ πάει μπροστά. Η GBL είναι πρωταθληματάρα. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προχωρήσουν οι ομάδες και το μπάσκετ μπροστά; Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα».