Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, προχώρησε σε μια άκρως αινιγματική ανάρτηση προς πάσα κατεύθυνση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Αινιγματικός και δηκτικός ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις! Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, έστειλε το δικό του μήνυμα, το οποίο -όπως φαίνεται- έχει πολλαπλούς αποδέκτες και ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το «mindset» του 32χρονου αθλητή.

Το Τριφύλλι αντιμετωπίζει την Παρί στην πρεμιέρα της Euroleague, από την οποία υπενθυμίζεται πως ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Το post - ξέσπασμα του πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, συνοδεύτηκε από τα εξής: «Πράξη 1 - Η playlist ενός κακού: Άλλη μία σεζόν. Άλλη μια άποψη. Ή 10. Πες ό,τι θέλεις. Απλώς μην ξεχάσεις τι είπες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις:

«Πολλά πράγματα έχουν συμβεί μέσα στις τελευταίες 365 και κάτι μέρες. Θρήνοι γράφτηκαν για τα παιδικά όνειρα και τους στόχους που είχαν τεθεί πολύ πριν αποκτήσω όνομα. Το ταξίδι, όπως ήταν αναμενόμενο, έρχεται με τις μεγαλύτερες κορυφές και τα χαμηλότερα σημεία που σε κάνουν να φοβάσαι και να ντρέπεσαι. Αυτή η τελευταία πτώση, δυστυχώς, ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο και ένας οριστικός αποχαιρετισμός σε μια ζωή που πλέον δεν υπάρχει. Κι όμως, παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο γλέντι που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα. Ο κόσμος φαίνεται να πιστεύει ότι με ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι απόψεις του, κι ειλικρινά δεν θα μπορούσα καν να σας περιγράψω πόσο δεν με ενδιαφέρουν.

Τουλάχιστον όχι με την έννοια ότι πιστεύετε πως με επηρεάζουν. Δεν με επηρεάζουν, αλλά πάντα κρατάω σημειώσεις. Θυμηθείτε τι συνέβη την τελευταία φορά που εσείς και οι μανάδες σας είχατε κάτι να πείτε.

Όπως λέει και η παροιμία, ας δούμε πότε το κουνέλι θα έχει το όπλο, αν οι ρόλοι θα αλλάξουν. Μην το εκλάβετε αυτό ως εγγύηση, υπόσχεση ή δήλωση για το τι πρόκειται να έρθει, γιατί το μέλλον παραμένει προς συγγραφή. Κάθε καλή ιστορία έχει έναν χαρακτήρα απαραίτητο για να της δώσει νόημα και σκοπό - είτε ως ήρωας είτε, στην περίπτωσή μου, ως κακός».