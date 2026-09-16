Ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε στο ζήτημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της παρουσίας του στην Εθνική Ομάδα αποκαλύπτοντας ότι η ΕΟΚ πληρώνει την ασφάλειά του.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κατά τη διάρκεια της απολογιστικής-προγραμματικής συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, μίλησε για όσα έγιναν στα χρόνια της θητείας του, αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA γύρω από την παρουσία του στην Εθνική Ομάδα.

Αναλυτικά

«Κάποιοι βγάζουν νούμερα, αποδίδουν απίστευτα πράγματα. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση.

Ο Γιάννης είναι μια περιουσία για το ελληνικό μπάσκετ, ένα φαινόμενο. Αγαπάει πάρα πολύ την Εθνική ομάδα και πάντα είναι παρών. Εδώ και 2-3 χρόνια το ΝΒΑ έχει αλλάξει κάποιους όρους και την ασφάλεια την καλύπτει η FIBA. Σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες με ιστορικό τραυματισμών θέλει έξτρα ασφάλεια και την πληρώνει η ομοσπονδία.

Δεν είναι μικρό νούμερο, άνω του εκατομμυρίου. Την πληρώνουμε κανονικά, το απαιτούσε το ΝΒΑ. Τώρα τελευταία μιλήσαμε με τον Γιάννη, ο Γιάννης ήθελε να έρθει στο τελευταίο παράθυρο, υπήρξε επικοινωνία, αλλά είχε ένα θέμα. Είχε να παίξει μεγάλο διάστημα και αυτό θέλει προστασία. Θα θέλατε να είχε τραυματισμό και να έχανε τη χρονιά;

Ο Γιόκιτς, ο Γουεμπανιαμά τελείωσαν υγιείς τη σεζόν και έπαιξαν στην εθνική. Δεν θα κοιτάξεις την υγεία και την προστασία του αθλητή. Υπάρχει μια ομάδα που είναι σε επικοινωνία με την ομοσπονδία και τονίστηκε πως ήταν αυξημένος ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο Σποέλστρα και ο Σπανούλης μίλησαν. Ήταν σαφέστατα θέμα προστασίας της υγείας του Γιάννη. Δεν μιλήσαμε καν στο ΝΒΑ για την ασφάλεια, γιατί δεν τέθηκε αυτό το θέμα. Αυτό συμβαίνει στο ΝΒΑ».

Για τις δηλώσεις του Σποέλστρα: «Πάντα το κάνουν. Αυτό μας είπε. Μίλησε με τον Σπανούλη. Θα προετοιμαστεί και στο Παγκόσμιο θα είναι μαζί σας. Το θέμα ήταν η προστασία και η υγεία. Αν μιλάμε για τον Αύγουστο, πόσο μάλλον θα γινόταν τον Ιούλιο. Αν μιλάμε για το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα με το ρόστερ εκεί, my fault. Ξεκάθαρα ευθύνη μου. Δεν εκτιμήσαμε το τι γινόταν τότε καλά. Δεν φταίνε οι προπονητές ή οι παίκτες. Δική μου είναι η ευθύνη. Η διοίκηση φταίει. Υποτιμήσαμε τις υπόλοιπες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θα είχαμε. Και αυτό πέρασε στην ομάδα. Ήταν δική μου ευθύνη. Να μην γίνει αυτό εμπόδιο. Θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο. Είδατε την ομάδα με την Ισπανία πώς έπαιξε».

Για τον ήθελε ο Γιάννης να παίξει: «Ήθελε πολύ να παίξει ο Γιάννης. Έτσι είναι. Υπηρετεί την Εθνική. Και μην διανοηθεί να πει κανείς το αντίθετο. Είναι αθλητής, είναι άνθρωπος. Υπεράνθρωπος μερικές φορές, αλλά άνθρωπος. Να μην κινδυνέψει η υγεία του επειδή υπήρξε η ανάγκη. Μεγαλύτερη αξία από τη νίκη έχει η υγεία του αθλητή».

Σχετικά με τον Βασίλη Σπανούλη και το αν η παρουσία του στον Άρη θα τον επηρεάσει στην Εθνική: «Ο Ιτούδης ήταν εξαιρετικός. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Διαισθητικά ήταν αυτό για εμένα, λογικά δεν ήταν αυτό. Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας. Η Εθνική δεν αγγίζετε. Δεν θα τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Την υπηρετούμε, δεν την χρησιμοποιούμε. Όποιος είναι στην Εθνική και οι διοικήσεις των ομάδων την υπηρετούν. Δεν συμβαίνει αυτό από τις ομάδες. Η Εθνική υπάρχει με τις επιτυχίες επειδή οι μεγάλες ομάδες στηρίζουν τους αθλητές. Ευχαριστούμε τις ομάδες. Η Εθνική είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των ομάδων και των διοικήσεων. Τις ευχαριστώ δημοσίως».

Για τους στόχους του αναπτυξιακού προγράμματος: «Η Εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Τα κολλέγια είναι ευχή και κατάρα. Δεν έχουμε δει ακόμα την επιρροή που θα έχουν. Είναι ευχή γιατί είναι μια κρίσιμη ηλικία και παίζουν μπασκετ. Αμφιβάλλω αν έδω εχουν αγωνιστική δραστηριότητα. γίνονται καλύτεροι, σπουδάζουν, έχουν πτυχίο. Μόλις γυρίσουν πίσω ενδεχομένως να έχουμε πολλούς αθλητές για την Εθνική. Κατάρα γιατί δεν τους έχουμε τώρα. Τι θα τους πεις; Μη σπουδάσεις; Στις πιο κάτω ηλικίες, ο στόχος είναι πρώτον να παίξουν πιο πολλά παιδιά, 25% αύξηση. Να γίνει μελλοντικά το πιο καταξιωμένο άθλημα στην Ελλάδα, είναι οι επόμενοι αθλητές, οπαδοί, παράγοντες, διαιτητές. Ακόμη, διαλέγεις αθλητές με πραγματικά προσόντα και τους βοηθάς. Δίνεις εφόδια, υιοθετείς κάποιους. Από τα Κ16, Κ18, από όλους αυτούς κάποιοι λίγοι θα παίξουν προς τα πάνω. Ο Σπανούλης έγινε τρομακτικός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Εθνική εφήβων ήταν 12ος παίκτης. Οι υπόλοιποι 11; Ότι είναι κάποιος στην Εθνική δεν σημαίνει πως καταξιώθηκε κάποιος, σημαίνει πως θέλει βοήθεια να προχωρήσει. Η Εθνική με τους διαθέσιμους προπονητές που έχει… Το μέλλον είναι οι προπονητές. Θέλουμε προπονητές να ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Δεν τους έχουμε, ψάχνουμε. Κάνουμε λάθος και σωστές επιλογές. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός προπονητής. Θα είναι και σε άλλη ηλικία τώρα. Πηγαίνει όπου έχει ανάγκες η Ομοσπονδία. Πόσους τέτοιους προπονητές έχουμε στην Ελλάδα; Θέλουμε τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε κυρίως να καταλάβουν τι σημαίνει Εθνική ομάδα. Ο σεβασμός στην Εθνική ομάδα είναι πιο σημαντικός από το αποτέλεσμα. Ο σεβασμός. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί σε αυτό το αεροπλάνο που ανεβαίνει υπάρχουν και κακό. Γίνονται επαγγελματίες σε ηλικία 16 χρονών. Είναι επαγγελματίας στο μυαλό; Είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά. Να προστατέψουμε τις καρδίες και τις ψυχές των παιδιών. Να νιώθει ο προπονητής ότι είναι η Εθνική, όχι το τσιφλίκι του. Εδώ υπηρετούμε τις Εθνικές. Δεν είναι η ομάδα μας η Εθνική».

Για το αν ο προπονητής της Εθνικής πρέπει να μην είναι part-time δουλειά: «Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση. Ένας προπονητής που είναι στην Εθνική και είναι εκεί το μυαλό του, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να έχεις πολλά καρπούζια, εκτός αν έχεις ικανότητες όπως ο Σπανούλης. Ένας που δεν θα είναι ενεργός μπασκετικά πολύ, είναι σαν να έχεις έναν παίκτη που να παίζει μόνο στα παράθυρα. Το θέλουμε; Δεν ξέρω. Στον 4ο, 5ο χρόνο πώς θα γίνει αυτό; Έχουμε επιλέξει το μοντέλο που θεωρούμε ότι δουλεύει και δείχνει ότι δουλεύει σε εμάς. Νιώθω μία μεγάλη ασφάλεια με τον Βασίλη. Αν πει όχι τι θα κάνουμε; Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην ζωή. Δεν έχει πει όχι μέχρι τώρα. Βλέπει τα πάντα και από την Ελλάδα και την Αμερική και την Ευρώπη. Ο Βασίλης είναι μπάσκετ. Όπως και ο Νίκος. Για αυτό έκανε και αυτή την καριέρα. Με έχει εντυπωσιάσει πολύ η ματιά του, θα περάσει τον τύχο. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο ήταν κίνητρο για αυτόν. Όπως και την Εθνική που την πυροβολούσαν λίγο, ήταν κίνητρο για όλους».

Για το αν θα αποκτήσει προπονητή η Εθνική Γυναικών: «Την άλλη εβδομάδα, μπορεί και μέσα σε αυτή. Έχει αποφασιστεί».