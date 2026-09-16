Λιόλιος: «Έχω μετανιώσει που δεν συμπεριφέρθηκα σωστά σε κάποιον, αλλά δεν είναι εν ζωή»

Στο πλαίσιο της απολογιστικής του συνέντευξης, ο Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησε για την κριτική προς το πρόσωπό του.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πραγματοποίησε μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη μπροστά σε επιλεγμένους δημοσιογράφους μιλώντας για το μέχρι τώρα έργο της Ομοσπονδίας, αλλά και για τον προγραμματισμό της συνέχειας.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του μίλησε και για την έντονη κριτική που δέχεται λόγω του ρόλου του.

Αναλυτικά

Για αν ο θεσμικός του ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές σχέσεις: «Το βράδυ σκέφτομαι πάντα, κριτικάρω τι έχω κάνει σωστά ή λάθος. Σημαντικό να ακούς όσους κάνουν κριτική. Μου αρέσει, την ακούω. Δεν μου αρέσει η λάσπη. Όταν πήγαινα για πρόεδρος ήξερα τι θα συμβεί. Το είχα αποφασίσει. Θυμάμαι στο πρώτο ΔΣ ότι τους λέω θα σας πουν αυτά τα πράγματα. Στην αρχή, όλοι με κοίταζαν περίεργα, τι ήρθε αυτός να κάνει εδώ. Είχα ένα πλάνο 8ετίας. Ήξερα γιατί ήρθα. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν μου αρέσει να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση. Μπες και πάρε την φθορά του ονόματος αλλά κάνε πράξη. Αυτή την ανάγκη ένιωσα. Δεν μου άρεσαν πράγματα. Ποια είναι η θέση σου λέω; Πήρα το δισάκι μου στον ώμο, γύρισα την Ελλάδα, μίλησα στα σωματεία και είπα θα προχωρήσω μπροστά, δεν θα κοιτάξω προσωπικό κόστος. Είμαι τρελός. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να μην κάνουμε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου, το μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για εμένα, αλλά ο επόμενος να βρει καλύτερο τοπίο. Έχω μετανιώσει ότι δεν συμπεριφέρθηκα σωστά σε κάποιον. Αλλά δεν θα πω σε ποιον. Δεν είναι εν ζωή».

Για το μεγαλύτερο λάθος του: «Δύσκολη ερώτηση. εχω κανει λάθη που δεν τα ξέρω. Πιστευω με το περασμα του χρόνου θα το κατανοήσω καλύτερα. Πρέπει να βάλουμε την σημαντικότητα. Μπορεί να κάνεις επιλογές συνεργατών, πώς εμπιστεύεσαι, πώς δίνεις αρμοδιότητες, πώς μιλάς σε ανθρώπους. Έχω κάνει ανθρώπινα λάθη. Είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι απόλυτος σε αρκετά πράγματα. Λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις πράγματα, πρέπει να είσαι σε κάποια απόλυτος. Έκανα λάθος στο ξεκίνημα στην Εθνική Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Εκ των υστέρων δεν ήταν. Το μυαλό μου ήταν στον Βασίλη Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Αν ξαναζούσα το ’21 θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Το θεωρώ και αυτό ευθύνη μου. Τον Βασίλη τον εκτιμώ πολύ. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Είναι η Εθνική ομάδα. Μόνος σε αυτόν κυλάει αυτό το αίμα. Respect».