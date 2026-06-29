Το Gazzetta ανοίγει τον φάκελο της ASVEL, που έχει τινάξει την «μπάνκα στον αέρα» και με νέο προπονητή, τον ιδιοκτήτη της κι επενδυτές τους πρώην μετόχους των Λέικερς, έκανε την ολική επαναφορά, παρέμεινε στην Euroleague και ετοιμάζει ομάδα με ρόστερ αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων Ευρώ!

Το παράδοξο είναι και αυτό δεν είναι γνωστό δημοσίως, ότι ο Τόνι Πάρκερ ήθελε απεγνωσμένα να αποχωρήσει από την Βιλερμπάν, γιατί είχε ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα χωρίς να έχει την ανάλογη αναγνώριση. Μοιραία είχε φτάσει στο σημείο να αισθάνεται ότι είχε φτάσει ώρα να προχωρήσει παρακάτω… Παρ’ ότι η έως τώρα κληρονομιά της διοικητικής του θητείας μόνο αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Για την ακρίβεια είναι δυσανάλογη της κριτικής που του γίνεται.

Στο γαλλικό μπάσκετ ήταν η πρώτη φορά, που ενεπλάκη ένας ιδιοκτήτης με τόσο μεγάλο όνομα και παρ’ ότι η ASVEL είναι η πιο ιστορική ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα, αν δεν ήταν ο “TP”, σε καμία περίπτωση δεν θα είχε αναμιχθεί η Πολιτεία και δεν θα είχαν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για να χτιστεί το νέο γήπεδο της ομάδας στα προάστια της Λιόν.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο 4 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Σπερς εφτιαξε μία ακαδημία μπάσκετ που λειτουργεί σε υπερσύγχρονα πρότυπα, έφερε μεγάλους χορηγούς και προσέλκυσε ξένους παίκτες, που δεν θα έρχονταν ποτέ σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει μεγάλα budget. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν δεν ήταν ο Τόνι Πάρκερ.

Σίγουρα έκανε λάθη και κάποιες επενδύσεις του έπεσαν έξω, όπως μία πίστα σκι που άρχισε να κατασκευάζει, αλλά οι εργασίες σταμάτησαν επειδή δεν πήρε άδεια οικοδόμησης, καθώς και η ατυχία με το τηλεοπτικό συμβόλαιο που υπέγραψε με το SKWEEK TV (είχε λαμβάνειν 21 εκατομμύρια για 3 χρόνια και δεν πήρε ούτε το 10%).

Υπό κανονικές συνθήκες, αν όλα είχαν εξελιχθεί βάσει πλάνου, ο σύλλογος της Λιόν θα ήταν μία από τις υγιείς και κερδοφόρες αθλητικές εταιρείες, κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν σε καμία από τις top ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά εδώ ο Αντρέι Φεντορίτσεφ (σ.σ.: ιδιοκτήτης της Μονακό και του SKWEEK TV), ήταν ασυνεπής με την γαλλική λίγκα, την Euroleague και την εφημερίδα “L’ Equipe”, η ASVEL θα την γλίτωνε;

Επομένως, το να δέχεται κριτική γι’ αυτό, είναι το λιγότερο υποκριτικό. Γιατί όλοι όσοι συμφώνησαν με το SKWEEK TV και την πάτησαν…

Αλλά για να επιστρέψουμε στον Πάρκερ και την Βιλερμπάν, η χασούρα ενός τεράστιου ποσού που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια Ευρώ σε λίγα χρόνια, τον είχε πείσει ότι έπρεπε να αποχωρήσει και η αλήθεια είναι ότι εργάστηκε πολύ σκληρα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εντελώς ξαφνικά και κατά έναν μαγικό τρόπο, εμφανίστηκε η προοπτική του NBA Europe. Ένιωσε σαν να του παρουσιάστηκε μία ευκαιρία που προκύπτει μία φορά στην ζωή του!

Αφότου ενημερώθηκε για τα σχέδια της σύμπραξης του ΝΒΑ με την FIBA και επεξεργάστηκε τις λεπτομέρειες όλου του σχεδιασμού, διαισθάνθηκε ότι αν αυτό το πλάνο πάρει σάρκα και οστά και ο χάρτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλάξει, τότε η αξία της Βιλερμπάν σαν brand, είναι πολύ πιθανό να εκτοξευθεί σε νούμερα που πριν από λίγο καιρό, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Κάπως έτσι, ξεκίνησε ένα παιχνίδι poker με συνεχή διαπράγμάτευση και πολύ ρίσκο ανάμεσα στην Euroleague και τους εκπροσώπους του NBA Europe, σχετικά με το ύψος στο οποιο πιστεύουν οι επενδυτές ότι θα φτάσει η αξία των μεγάλων μπασκετικών brand μέσα σε 5-10 χρόνια από τώρα.

Πολύ γρήγορα ο 44χρονος παλαίμαχος Γάλλος μπασκετμπολίστας-«θρύλος» κατάλαβε ότι το να διατηρήσει ένα σεβαστό ποσοστό των μετοχών, είναι σφόδρα πιθανό να του αποφέρει τεράστια κέρδη σε βάθος χρόνου.

Κάπως έτσι άλλαξε ρότα και αφοσιώθηκε στην αξιοποίηση του δικού του ονόματος, της φήμης και της μπασκετικής του κληρονομιάς, ώστε να προσελκύσει κεφάλαια στην ομάδα και αντί να την πουλήσει, να στραφεί αποκλειστικά στην ισχυροποίησή της.

Δεν είχε παρά να πείσει επιφανείς σπόνσορες να στηρίξουν μία προσπάθεια στην οποία, δεν θα βρίσκεται από πίσω μόνο ως ιδιοκτήτης, αλλά θα βγει μπροστά και ως προπονητής!

Με αυτά και με εκείνα, με την χρηματοδότηση της Βιλερμπάν έφτασε να ασχολείται ο 30χρονος διάσημος Γάλλος οδηγός της Φόρμουλα 1, Πιερ Γκασλί και ο 37χρονος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία βαρέων βαρών του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, χωρίς να υπολογίζουμε την ποδοσφαιρική Olympique Lyon, με την σύμπραξη της οποίας έφτιαξε το γήπεδο.

Πηγές με γνώση γύρω από το σκεπτικό του, εκτιμούν ότι το παράδειγμα των αδελφών Μπας που πούλησαν σε ιδανικό timing την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών τους στους Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 10 δις δολαρίων (με την Τζίνι Μπας να κρατάει ένα μικρό ποσοστό), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του.

Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Χάρη στην αναγνώριση που έχει στην αμερικανική αθλητική show business, ήρθε σε επαφή μαζί τους, τους εξήγησε την προοπτική και τους έπεισε να επενδύσουν στην ASVEL, εκτοξεύοντας τα νούμερα του εφετινού προϋπολογισμού και καταφέρνοντας να υπογράψει παίκτες όπως ο Φρανσίσκο, ο Τάις, ο Μπρουκς και ο Ουάιλερ-Μπαμπ με τεράστια συμβόλαια. Κι έπονται κι άλλοι…

Πλέον, ο στόχος για την νέα σεζόν δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρόκριση στο Final Four και την κατάκτηση του τίτλου! Όσο τρελό κι αν ακούγεται για τον γαλλικό σύλλογο, στα 5 τελευταία χρόνια δεν έχει τερματίσει ποτέ πάνω από την 15η θέση της βαθμολογίας και έχει συνολικό ρεκόρ 46 νίκες και 122 ήττες!

Όσον αφορά το ντεμπούτο του σαν head-coach; Mε τον Βενσάν Κολέ σε ρόλο τεχνικού συμβούλου και με ένα πολυπληθές και πολύ καταρτισμένο staff προπονητών που έχουν προϋπηρεσία και από το ΝΒΑ, όποιος βιαστεί να τον ξεγράψει, δεν αποκλείεται να βρεθεί προ εκπλήξεως.

Σίγουρα θα είναι πρωτοεμφανιζόμενος, αλλά πρώτον θα είναι ο Τόνι Πάρκερ και δεύτερον δεν θα κοουτσάρει μόνος του. Και σίγουρα όλο αυτό που ετοιμάζει για την νέα σεζόν, θα είναι κάτι το εξωπραγματικό για τα δεδομένα του γαλλικού μπάσκετ και όλα δείχνουν ότι θα έχει εθνική υποστήριξη.

Αντί επιλόγου, ο κορυφαίος και πιο επιτυχημένος Γάλλος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, μπορεί να κράτησε την Βιλερμπάν στην Euroleague, ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιήσει την νέα σεζόν και τον πολλαπλασιασμό του budget για το συμφέρον της ομάδας του. Αλλά κατά βάση για ιδίον όφελος, παραμένοντας μέτοχος της ECA (πήρε μόνιμη άδεια),αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με το NBA Europe.

Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η αγοραστική αξία της ASVEL θα πολλαπλασιαστεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο στόχος του θα εκτοξευθεί.

