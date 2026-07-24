Ξανθόπουλος: «Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Περιστερίου, να δούμε το κλειστό γεμάτο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους της νέας σεζόν.

Περιστέρι και Βασίλης Ξανθόπουλος θα συνεχίζουν μαζί για την επόμενη τριετία, με τον Έλληνα τεχνικό να πραγματοποιεί τις πρώτες του δηλώσεις, μετά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μίλησε στο τι τον έκανε να δεχτεί την πρόταση της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, ενώ τοποθετήθηκε και για τους στόχους της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

– Κόουτς, τι σημαίνει για εσένα η συνέχιση της συνεργασίας με το Περιστέρι για δεύτερη χρονιά;

«Σημαίνει χαρά, τεράστια τιμή, γιατί με εμπιστεύτηκε η ομάδα του Περιστερίου και η διοίκηση όχι μόνο για την επόμενη σεζόν, αλλά για τα επόμενα τρία χρόνια. Προφανώς και υπάρχει τρομερή σύνδεση με την ομάδα γενικότερα, όχι μόνο με την διοίκηση. Εύχομαι και οι επόμενες χρονιές να είναι επιτυχημένες».

– Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη;

«Αυτή η επαφή που έχω με τη διοίκηση, αλλά και με τον κόσμο του Περιστερίου. Με όλο τον Οργανισμό του Περιστερίου, νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ τα πράγματα για έναν προπονητή, ειδικά στην αρχή της καριέρας του και κάνουν το δικό μου έργο πολύ πιο εύκολο. Και φυσικά αυτή η σύνδεση που υπάρχει με την ομάδα, που την έχω όχι μόνο ως προπονητής, αλλά την είχα και σαν παίκτης. Και πραγματικά εύχομαι η συνέχεια να είναι ακόμη καλύτερη».

– Πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα στον πάγκο για να χτιστεί κάτι με διάρκεια;

«Παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο θα έλεγα, γιατί όταν υπάρχει ένας προπονητής που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα, ξέρει την ομάδα και την κουλτούρα της, βοηθάει στο να μπορέσει να μεταδώσει όλο αυτό στους παίκτες του, αλλά και στο σταφ».

– Τι χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα στα μάτια σου, ποια είναι η ταυτότητά της;

«Νομίζω αυτά είναι αλληλένδετα. Και το τι χαρακτηρίζει την ομάδα, αλλά και η ταυτότητα της. Αυτό που θέλαμε και πέρσι ήταν να είμαστε μια σκληρή ομάδα, να μην παρατάει ποτέ τα παιχνίδια. Να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια με όποιον κι αν παίζουμε. Και φυσικά να το βγάζει προς τα έξω, να το αισθάνεται, ότι η ομάδα, αυτοί οι παίκτες και οι προπονητές είναι όλοι μαζί και παίζουν γι’ αυτό τον σύλλογο».

– Ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά, σε Ελλάδα και Ευρώπη;

«Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, γιατί βλέπετε ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και το Basketball Champions League δυσκολεύουν. Να μην παρατάμε κανένα παιχνίδι και να πάρουμε όσες παραπάνω νίκες μπορούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά από την αρχή της προετοιμασίας και να δώσουμε το 100% του εαυτού μας».

– Σε ποιους τομείς θέλεις να δεις την ομάδα ακόμα πιο βελτιωμένη;

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σ’ ένα μόνο πράγμα. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα τα πράγματα που κάναμε πέρσι καλά, αλλά και σ’ αυτά που δεν κάναμε καλά. Γιατί αν θέλουμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και στο BCL, αλλά και στην Stoiximan GBL πρέπει να υπάρχει βελτίωση σε όλους τους τομείς».

– Ο κόσμος του Περιστερίου στάθηκε δίπλα στην ομάδα όλη τη χρονιά. Τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις ενόψει της νέας σεζόν;

«Να πω πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Περιστερίου. Όντως στάθηκε δίπλα μας και στις όμορφες στιγμές που ζήσαμε, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που είχαμε. Κυρίως εκεί. Ήταν δίπλα, δεν μας άφησε ποτέ μόνους μας και αυτό που θα ήθελα να πω πραγματικά, είναι πως εύχομαι τη νέα σεζόν να έχουμε ακόμη παραπάνω κόσμο και ένα από τα όνειρά μου είναι να δούμε το κλειστό του Περιστερίου γεμάτο».

– Ποια υπόσχεση θα έδινες στους φιλάθλους για τη χρονιά που θα ξεκινήσει;

«Στις υποσχέσεις δεν είμαι καλός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να κάνουμε τον κόσμο του Περιστερίου χαρούμενο».