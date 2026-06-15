Το αντίο του Άταμαν: «Περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου»

Ο Έργκιν Άταμαν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τον Τούρκο να αποχαιρετά τους πράσινους μέσω ενός video και να ευχαριστεί την ομάδα και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει μέσα από την εκπομπή Gazz Floor το πρωί της Δευτέρας (15/6) πως θα θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργκιν Άταμαν για την επόμενη μέρα. Πλέον ο Τούρκος προπονητής αποτελεί παρελθόν, με την πράσινη ΚΑΕ να ανεβάζει ένα video στο οποίο μιλά για την πορεία του στο τριφύλλι και για τα όσα έζησε στην Ελλάδα. Δίπλα του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μαζί τους τα τρόπαιο που κέρδισε ο Άταμαν με τον Παναθηναϊκό.

«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε. Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσε σε αυτά τα τρία χρόνια, αυτά τα τρία υπέροχα Κύπελλα. Τέσσερα, τέσσερα Κύπελλα. Πρώτα από όλα το πρωτάθλημα της Euroleague.

Έτσι σε όλη μου τη ζωή, θα θυμάμαι αυτέ τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους, την καταπληκτική υποστήριξη, της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση, μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά όλων των ομάδων, όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα τρια χρόνια που περάσαμε μαζί. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας», ήταν τα λόγια του.