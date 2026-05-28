Ο Άρης πιέζει τον Σπανούλη και ο Ερυθρός Αστέρας περιμένει…

Ο Άρης επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη ενώ ο σερβικός Τύπος αναφέρει τον επιπλέον χρόνο που ζήτησε ο Λαρισαίος τεχνικός από τον Ερυθρό Αστέρα.

Φαίνεται ότι το κεφάλαιο «Σπανούλης» μπαίνει πλέον στις… κρισιμότερες σελίδες του καθώς είναι θέμα ημερών η λήψη της τελικής απόφασης του ομοσπονδιακού τεχνικού για την επόμενη μέρα της καριέρας του, σε συλλογικό επίπεδο. Ο Άρης έχει δείξει με κάθε τρόπο πόσο πολύ θέλει τον Λαρισαίο τεχνικό και στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση έχοντας κριτήρια τα οποία δεν αφορούν μόνο το μπασκετικό κομμάτι αλλά σχετίζεται με την ηγετική φυσιογνωμία του. Ο δε Βασίλης Σπανούλης έχει αντιληφθεί τη «φρενίτιδα» που επικρατεί τις τάξεις του κόσμου του Άρη και μόνο με τη σκέψη μιας ενδεχόμενης συνεργασίας.

Βάσει των τωρινών δεδομένων, βασικός αντίπαλος των «κίτρινων» είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα «maxsports.rs» αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο Σπανούλης ζήτησε επιπλέον χρόνο για να αποφασίσει επί της πρότασης που του κατέθεσε η ομάδα του Βελιγραδίου. «Αυτή η απάντηση του Σπανούλη δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ιστορία μεταξύ του θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελική απόφαση, πολλώ δε μάλλον οριστική συμφωνία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα. Ο νεαρός τεχνικός δεν αποδέχθηκε αλλά ούτε και απέρριψε την πρόταση», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται όμως ότι στον Ερυθρό Αστέρα εξετάζουν και τις εναλλακτικές επιλογές τους τονίζοντας ονόματα όπως αυτό του Ντέγιαν Ράντονιτς αλλά και το αντίστοιχο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς γράφοντας επίσης ότι… «πρόκειται για εξίσου σοβαρές επιλογές οι οποίες έχουν αυξήσει τις πιθανότητές τους». Κατά τον ατζέντη του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, η τελική απόφαση θα παρθεί την ερχόμενη εβδομάδα καθώς σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Mozzart Sport είχε πει ότι οι ουσιαστικές συζητήσεις θα γίνουν στις αρχές του Ιούνη.

Είναι εξίσου δεδομένο ότι πρώτη επιλογή του Άρη είναι ο Βασίλης Σπανούλης και μάλιστα στις επαφές που έγιναν, οι «κίτρινοι» εξήγησαν το πλάνο χρηματοδότησης της ομάδας αγγίζοντας μάλιστα τα επόμενα χρόνια βάζοντας μέσα σε αυτό την προοπτική επιστροφής στην Euroleague και το ύψος του αγωνιστικού προϋπολογισμού σ’ αυτό το ενδεχόμενο. Και το τελευταίο έχει τη σημασία του καθώς έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση ότι στις κουβέντες που έγιναν ανάμεσα στις δύο πλευρές ο Άρης λειτούργησε σα να… μην υπάρχει αύριο. Ασφαλείς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Άρης ανέλυσε στον Λαρισαίο τεχνικό το συνολικό του πλάνο το οποίο προφανέστατα υποδηλώνει και τις προθέσεις του μέσα από τις επενδύσεις στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει.