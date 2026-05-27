Ανταποκρινόμενος στις προϋποθέσεις πιθανής συνεργασίας, ο Άρης έδειξε τις προθέσεις του στον Βασίλη Σπανούλη αλλά οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία.

Η αύξηση πιθανοτήτων επίτευξης μιας συνεργασίας δεν σημαίνει και «κλεισμένη συμφωνία». Η απόσταση είναι χαώδης. Δεν αμφισβητείται ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο μεγάλος στόχος του Άρη για την τεχνική ηγεσία καθώς επίσης και ότι οι «κίτρινοι» έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να του αποδείξουν τις προθέσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός κινείται μεταξύ… Θέρμης-Πανοράματος ή ακόμη ότι «τσεκαρίστηκαν» σχολικές εγκαταστάσεις για τη μάθηση των παιδιών του. Τα τελευταία εντάσσονται στην υπερβολή που διαπιστώνεται στο τελευταίο 24ώρο, η οποία όμως είναι και δικαιολογημένη.

Μόνον όσοι ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να αντιληφθούν τη φρενίτιδα που επικρατεί από το πρωί της Δευτέρας (26/5) με τη σκέψη ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Κι αυτή η φρενίτιδα δεν πηγάζει μόνο μέσα από τις επιδόσεις του ως αθλητής και την αποδεδειγμένη ικανότητά του ως προπονητής αλλά στηρίζεται στην ηγετική προσωπικότητά του και στην πίστη ότι ο Λαρισαίος τεχνικός έχει όλα τα στοιχεία – σε χαρακτήρα και σε μπάσκετ – για να εξελιχθεί στον άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Το τελευταίο είναι το υπ’ αριθμόν 1 στοιχείο της «εγρήγορσης» που υπάρχει στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη. Το όνομα του Σπανούλη κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις παράλληλα της σφοδρής επιθυμίας του κόσμου να τον δει να στέκεται όρθιος μπροστά από τον πάγκο της αγαπημένης ομάδας του.

Πολλοί εστιάζουν στα δεδομένα αυτής της ενδεχόμενης συνεργασίας, αλλά ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πιο σπουδαίος. Γιατί ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν λογίζεται μόνο ως ένας εκ των υποψηφίων για τη θέση του επόμενου προπονητή αλλά και ως η ηγετική φυσιογνωμία η οποία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο σταδιακής ανάπτυξης του club. Οι σχετικές διαδικασίες ήδη έχουν επιταχυνθεί, αυτό «προδίδει» και η απόφαση του Άρη για την ανταπόκρισή του στις προϋποθέσεις συνεργασίας.

Εδώ βρίσκεται κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έθεσε αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις. Δεν χρειάστηκε να το κάνει γιατί ο General Manager της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, ξέρει πολύ καλά πώς μπορεί να πειστεί ο Σπανούλης και μπήκε σε ουσιαστική κουβέντα μόνο από τη στιγμή που έλαβε τις εγγυήσεις από την ιδιοκτησία. Κοινώς, δεν θα συζητούσε την προοπτική συνεργασίας με προϋπολογισμό 3-4 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανέστατα αποφασίστηκε (αρκετά) υψηλότερη επένδυση για να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι.

Κι έτσι από χθες το πρωί έχει ανοίξει μια κουβέντα περί πιθανοτήτων. Αν το 10%, έγινε 20% ή αν σκαρφάλωσε στο 60%. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον: Οι πιθανότητες του Άρη έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με αυτές που είχε πριν από περίπου έναν μήνα. Δεύτερον: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Αν θα προκύψει θα φανεί εντός των επόμενων ημερών. Είναι επίσης σίγουρο ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει καταλάβει τι προτίθεται να κάνει ο Άρης ενόψει της επόμενης χρονιάς. Ως χαρακτήρας και προσωπικότητα, πάντα προσδοκεί στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα κι εφόσον αποφασίσει να ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα επιδιώξει.