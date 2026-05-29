Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Άρη, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Το καλοκαίρι του 2025, το μεγάλο αμερικανικό Μέσο nbadraftpoint, έφτιαξε μία λίστα μέσα από την οποία παρουσιάζουν τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες που είναι γεννημένοι το 2008 και δεν έχουν αμερικάνικη υπηκοότητα. Στη θέση νούμερο 13, είχαν τοποθετήσει τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου του Άρη.

Ο νεαρός παίκτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης, το καλοκαίρι του 2024 είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του σε ένα παιχνίδι της Εθνικής Παίδων κόντρα στην Κροατία, όπου είχε σημειώσει 33 πόντους (4/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 1/2 βολές).

Συμφωνία με τον Άρη για 4 χρόνια

Ο ταλαντούχος παίκτης θα βρίσκεται στην στον Άρη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Υπάρχει συμφωνία με τον 18χρονο και θα είναι το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει στις 12 Ιουλίου, ημέρα της ενηλικίωσης του παίκτη.

Δόθηκε πραγματική μάχη για τον παίκτη. Ο Χατζηλάμπρου είχε προσφορές από αμερικανικά πανεπιστήμια και από άλλη ελληνική ομάδα, εντούτοις ο Άρης τον έπεισε για να υπογράψει πρώτο επαγγελματικό συμβολαιο