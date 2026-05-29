Άρης και Σπανούλης συζητούν πλέον επί των λεπτομερειών

Η αρχική απόσταση ολοένα και μειώνεται καθώς Άρης και Βασίλης Σπανούλης έχουν μπει στο στάδιο εξέτασης των λεπτομέρειών και θα φανεί αν θα επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και θέλουν τις δύο πλευρές να έχουν δώσει τα χέρια. Είναι ευνόητη η αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις του Άρη για την τελική απόφαση του Λαρισαίου τεχνικού και στην πραγματικότητα αυτή αντλείται μέσα από την ικανοποίησή του για το πολυετές πλάνο που έχει εκπονήσει η ΚΑΕ Άρης. Γίνεται συζήτηση για το ύψος της αγωνιστικής επένδυσης των «κίτρινων» την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο αλλά στις συζητήσεις που ήδη έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών, βασικό αντικείμενο συζήτησης δεν ήταν μόνο η επόμενη χρονιά. Κοινώς, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έμπαινε σε διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης του project αν απλά του αναφερόταν η πρόθεση διπλασιασμού του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

Στις επικοινωνίες που προηγήθηκαν, οι εκπρόσωποι του Άρη λειτούργησαν όπως και στη συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο. Έβαλαν κάτω και εξήγησαν το πολυετές πλάνο του club το οποίο αποσκοπεί στη συμμετοχή της ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και κυρίως, στο ύψος των επενδύσεων που ήδη η ιδιοκτησία έχει αποφασίσει. Είτε αυτές αφορούν το αγωνιστικό τμήμα με τη σταδιακή αύξηση των προϋπολογισμών και τη δημιουργία ανταγωνιστικής ομάδας στο κορυφαίο επίπεδο, είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων το οποίο θα αλλάξει το status της ομάδας. Αυτά έχουν τη σημασία τους γιατί ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα αποφασίσει με φόντο (μόνο) την αγωνιστική περίοδο 2026-27 αλλά και αυτές που ακολουθούν.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πιθανότητες προσέγγισης του Λαρισαίου τεχνικού έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε σημείο όπου οι δύο πλευρές έχουν μπει στο κομμάτι των λεπτομερειών. Το συγκεκριμένο γεγονός υποδηλώνει ότι υπάρχει αποδοχή των βασικών αξόνων του πλάνου των «κίτρινων». Δεν είναι τυχαίες επίσης οι αναφορές του σερβικού Τύπου περί μείωσης των πιθανοτήτων προσέγγισης του Σπανούλη από τον Ερυθρό Αστέρα. Προφανώς αυτό σχετίζεται με την πορεία των επαφών του Άρη με τον 44χρονο τεχνικό αλλά και το γεγονός ότι πλέον έχουν μπει σε διαδικασία ορισμού των λεπτομερειών ενδεχόμενης συνεργασίας.