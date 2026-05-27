Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε η επέκταση συμβολαίου του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ από το οποίο αφαιρέθηκε ο όρος euroleague out κι έχει διάρκεια έως το 2028.

Άρης και Ελάιζα Μήτρου Λονγκ είχαν συμφωνήσει από καιρό την επέκταση της συνεργασίας τους κι αυτό πιστοποιήθηκε με την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Αυτή η απόφαση λήφθηκε για τρεις λόγους. Καταρχήν οι «κίτρινοι» ήθελαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, δεύτερον να ανταμείψουν τον αθλητή για τη χρονιά που πραγματοποίησε και τρίτον για να αφαιρέσουν τον όρο euroleague out βάσει του οποίου κάθε ομάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είχε το δικαίωμα να τον αποκτήσει καταβάλλοντας τη σχετική ρήτρα.

Φέτος, ο Ελληνοκαναδός γκαρντ αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια με τους «κίτρινους» με 26 λεπτά κατά μέσο όρο έχοντας 12.2 πόντους ανά αγώνα. Στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε… «την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028. Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο «Nick Galis Hall», αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».