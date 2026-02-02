Γιαννακόπουλος: «Εγώ τον Μάιο θα βάλω σε αυτό το τραπεζάκι το Ευρωπαϊκό»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story ανέφερε πως τον Μάιο στο τραπεζάκι στο Σούνιο θα φέρει το Ευρωπαϊκό.

Βαριά ήττα για τον Παναθηναϊκό από τον Άρη για την 17η της GBL (102-95), με τους «πράσινους» ουσιαστικά μετά το αποτέλεσμα αυτό να μένουν εκτός διεκδίκησης της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια ακόμα και αν κερδίσουν τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι.

Μια ήττα που έκανε τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ξεσπάσει στο instagram ζητώντας από όλους την παραίτησή τους, ενώ τους αποκάλεσε και ξεφτίλες. Λίγη ώρα αργότερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ επανήλθε και δήλωσε σίγουρος για την κατάκτηση της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story από το σπίτι του στο Σούνιο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ μες στη βροχή. Εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πα να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω εγώ τον Μάιο το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ότι θέλετε».