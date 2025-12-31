Η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με την απόκτηση της Σπανού είναι γεγονός και το Gazzetta στέκεται στο παρασκήνιο μιας κίνησης που δυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τις «πράσινες».

Η Άρτεμις Σπανού ανήκει και τυπικά στον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να κάνει δικιά του μια εξαιρετική παίκτρια με μεγάλη καριέρα εκτός συνόρων. Μια κίνηση που δυναμώνει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα της Σελέν Ερντέμ που φέτος έχει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και να πάει όσο γίνεται πιο μακριά στο EuroCup, όπου ήδη βρίσκεται στους «16» μετά την μεγάλη πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο τραυματισμός της Χατζηλεοντή έπαιξε σημαντικό ρόλο

Το ποια είναι η Άρτεμις Σπανού δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, μιλάει από μόνη της η καριέρα που έχει κάνει, παίζοντας με μεγάλη επιτυχία στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, στην Γαλλία και την Τσεχία, ενώ έχει αγωνιστεί και στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Μιλάμε για την αρχηγό της Εθνικής ομάδας, μια παίκτρια που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4», όσο όμως και στο «5», καθώς έχει το ταλέντο και την εμπειρία να ανταπεξέλθει και εκεί.

Η αλήθεια είναι πως το να πειστεί να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο εύκολο δεν ήταν, με το Gazzetta να έχει το παρασκήνιο. Αρχικά η πρώτη σκέψη για μια τόσο σημαντική ενίσχυση έγινε μετά τον τραυματισμό της Ιωάννας Χατζηλεοντή. Η 24χρονη φόργουορντ που ήταν MVP του EuroCup για τον Νοέμβριο, χτύπησε στον ώμο στο παιχνίδι των «πρασίνων» με τον Ερυθρό Αστέρα και αμέσως άρχισαν οι σκέψεις για να υπάρξει ενίσχυση, καθώς εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, υπάρχουν και τα δύο σημαντικά παιχνίδια με την Σοσνόβιετς από την Πολωνία.

Η Χατζηλεοντή κάνει αγώνα για να προλάβει να βρίσκεται στην ομάδα τέλη Ιανουαρίου και το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα εκτός από τα δύο παιχνίδια με την ομάδα της Πολωνίας που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, θα χάσει και τον αγώνα με τον Αθηναϊκό, ένα ματς που αν το πάρουν οι «πράσινες», κάνουν άλμα τίτλου, καθώς οι νίκες στην κανονική διάρκεια μεταφέρονται και στα Play Offs.

Με δεδομένο το δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή του 2026, στον Παναθηναϊκό σκέφτηκαν άμεσα την ενίσχυση της ομάδας και το πρώτο όνομα που έπεσε ήταν και αυτό της Άρτεμης Σπανού. Η ομάδα της 33χρονης αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας (Ζαμπίνι Μπρνο), είχε αποκλειστεί από την συνέχεια του EuroCup από την Λούμπλιν και στο «τριφύλλι» θεώρησαν και σωστά όπως φάνηκε πως αυτό ήταν ένα επιπλέον «όπλο» για να την κάνουν δική τους.

Το παιχνίδι που έγινε η πρώτη επαφή

Βέβαια από το θέλω, μέχρι το να κάνω μια μεταγραφή υπάρχει αρκετός δρόμος, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Στον Παναθηναϊκό όμως από την πρώτη στιγμή που αποφάσισαν πως θα πάνε για την συγκεκριμένη υπέρβαση, έκαναν αυτά που έπρεπε για να το πετύχουν. Ουσιαστικά η πρώτη επαφή έγινε στον αγώνα του «τριφυλλιού» με τον Πανσερραϊκό στον «Τάφο του Ινδού». Στο παιχνίδι αυτό που ο κόσμος έριξε στον αγωνιστικό χώρο τα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε μία εξαιρετική κίνηση.

Η αλήθεια είναι πως η Σπανού που ναι μεν είναι Ελληνίδα αλλά απουσιάζει για χρόνια στο εξωτερικό, εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως και να το κάνουμε για κάθε αθλητή το να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο, είναι ένα επιπλέον κίνητρο και όσα είδε κόντρα στην ομάδα των Σερρών έπαιξαν τον ρόλο τους.

Σημαντικό ρόλο φυσικά έπαιξε και η συνάντηση που υπήρξε με την Σελέν Ερντέμ. Το νέο απόκτημα μίλησε με την Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού για τον ρόλο που θα έχει αν δεχθεί την πρόταση. Τα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στις δύο έκανε ακόμα πιο εύκολο το ναι για την αρχηγό της Εθνικής μας ομάδας, όπως βέβαια και οι επαφές που είχε με τον Σωτήρη Πανταλέων και την Λολίτα Λύμουρα, τους δύο ανθρώπους που έτρεξαν την μεταγραφή και κατάφεραν τον επαναπατρισμό της Σπανού μετά από 15 χρόνια.

Η υπέρβαση από Βρανόπουλο για να γίνει η μεταγραφή

Καλή η ατμόσφαιρα στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», ακόμα καλύτερη και η συνάντηση με την Ερντέμ και ο ρόλος που ξέρει πως θα έχει, αλλά όπως και να το κάνουμε μεγάλη σημασία για κάθε επαγγελματία αθλητή έχουν να κάνουν τα χρήματα. Σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Δημήτρης Βρανόπουλος έκανε οικονομική υπέρβαση, βγήκε μπροστά και έκανε όσα χρειάστηκαν για να αποσπάσει την υπογραφή της 33χρονης σέντερ-φόργουορντ. Και όταν λέμε βγήκε μπροστά, δεν είναι μόνο τα χρήματα που δόθηκαν, αλλά με την παρουσία του έχει δείξει πως υπάρχει μια σταθερή διοίκηση, κάτι που κάθε αθλητής λαμβάνει σοβαρό ρόλο όταν θέλει να πάει σε μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα της.

Η Άρτεμις Σπανού την Δευτέρα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την ομάδα της στο ντέρμπι του Μπρνο και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα. Με την απόκτησή της ο Παναθηναϊκός δυναμώνει βάζοντας στην μηχανή του μια εξαιρετική Ελληνίδα παίκτρια, ενώ όταν οι τίτλοι θα κρίνονται θα έχει επιστρέψει και η Χατζηλεοντή κάνοντάς τον ακόμα πιο δυνατό τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη αν έχει καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά του EuroCup.