Η Άρτεμις Σπανού αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτρια του Παναθηναϊκού, με τις πράσινες να ολοκληρώνουν μια σπουδαία μεταγραφή.

Το μόνο που απέμενε για να οριστικοποιηθεί η απόκτηση της αρχηγού της εθνικής Ελλάδας στον Παναθηναϊκό ήταν η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Όπερ και εγένετο, με την Άρτεμις Σπανού να αποτελεί με κάθε επισημότητα το νέο μέλος του «τριφυλλιού».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Άρτεμις Σπανού στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου.

Σπουδαία μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την 33χρονη σέντερ/πάουερ φόργουορντ Άρτεμις Σπανού (1.90μ.).

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» γεννήθηκε στη Ρόδο , κατάγεται από τη Λέρο και είναι μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες μπασκετμπολίστριες με σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό.

Έχει σπουδάσει ψυχολογία με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Ρόμπερτ Μόρις των ΗΠΑ με εξειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία.

Έχει συμμετοχές στις εθνικές ομάδες Κορασίδων. Νεανίδων και γυναικών.

Τα αθλητικά της επιτεύγματα είναι πολλά και ξεχωρίζουν οι εξής διακρίσεις:

-Πρώτη σκόρερ Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης νεανίδων Β΄ κατηγορίας: 2010 (148 π.)

-MVP Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης νεανίδων Β΄ κατηγορίας: 2010.

-Κορυφαία ρούκι της χρονιάς στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ: 2011

-Ένατη θέση στην ψηφοφορία της FIBA Europe για την κορυφαία Ευρωπαία νέα παίκτρια του 2011.

-Τρίτη θέση στην ψηφοφορία της FIBA Europe για την κορυφαία Ευρωπαία νέα παίκτρια του 2013.

-Κύπελλο Ισπανίας 2015

-Το 2017, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέλαβε την 4η θέση με την Εθνική Ομάδα Γυναικών

-Τον Ιανουάριο του 2020, επιλέχθηκε και κλήθηκε στο Hall of Fame του Ρόμπερτ Μόρις των ΗΠΑ, όπου και βραβεύθηκε, για την άκρως τιμητική και κορυφαία διάκριση της. Παράλληλα ανακοινώθηκε ως η πολυτιμότερη παίχτρια στο NCAA της Αμερικής, για την δεκαετία 2010-2020.

-2 Πρωταθλήματα Πολωνίας: 2018 και 2021

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό της

2006-2010 Πανιώνιος

2010-2014 Κολλέγιο Ρόμπερτ Μόρις (ΗΠΑ)

2014-2015 Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης (Τουρκία)

2015-2017 Ούνι Ζιρόνα (Ισπανία)

2017-2018 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2018-2019 UNI Γκιορ (Ουγγαρία)

2019-2020 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2020-2021 Άρκα Γκντίνια (Πολωνία)

2021-2023 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2023-2025 Bourge (Γαλλία)

2025 Μπρνο (Τσεχία)

2025 Παναθηναϊκός

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Σπανού επισήμανε «Τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι στον Σύλλογο του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένη και έτοιμη να ενταχθώ στην ομάδα και να βοηθήσω όσο το δυνατό περισσότερο».