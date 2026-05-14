Ο Ζαν Μοντέρο που οδήγησε τη Βαλένθια στο Final Four μίλησε στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης για την πρόκριση και την δήλωση που «άναψε φωτιά».

Η Βαλένθια με την επικράτηση (81-64) επί του Παναθηναϊκού AKTOR πήρε την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Εκείνος που άκουσες την ιαχή «MVP, MVP» από τις εξέδρες της Roig Arena.

Ο 22χρονος γκαρντ έκανε μια δήλωση, όπου υποστήριζε πως η ομάδα του μπορεί να κερδίσει πέντε, έξι και επτά φορές τους «πράσινους», αλλά όπως είχε παρατηρήσει και ο προπονητής του Πέδρο Μαρτίνεθ εννοούσε πως μπορούσε να φτάσει τις πέντε νίκες συνολικά προσθέτοντας και τις δυο στην regular season.

«Δεν θα μπορούσα να νιώθω περισσότερο υπερήφανος. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις σε μια τέτοια σειρά αγώνων» υποστήριξε ο Ζαν Μοντέρο λίγη ώρα μετά το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Όσον αφορά την περιβόητη δήλωση πριν το Game 1, ο Δομινικανός γκαρντ, εξήγησε: «Δεν είναι δικό μου λάθος, είναι δικό τους. Δεν είπα αυτό που κατάλαβαν. Δεν ξέρω τι ήθελε να πω ο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα αυτό που ήθελα».

Για το γεγονός πως ο Έργκιν Άταμαν έχρισε ως φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague τη Βαλένθια, είπε: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να νικήσουμε τη Ρεάλ στον ημιτελικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Τέλος, για το τι έπαιξε ρόλο στις τρεις νίκες της Βαλένθια, υπογράμμισε: «Παίξαμε κάθε κατοχή ξεχωριστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά. Μετά το 0-2 σκεφτόμασταν μόνο το Game 3, μετά το Game 4 και τέλος το Game 5».