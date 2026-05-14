Ο Ρισόν Χολμς μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια έστειλε το δικό του μήνυμα, θέλοντας να ειρωνευτεί τον Έργκιν Άταμαν και δείχνοντας χαρούμενος για το αρνητικό αποτέλεσμα της πρώην ομάδας του και των πρώην συμπαικτών του.

Παρά το γεγονός ότι ο Ρισόν Χολμς μέχρι πρότινος ήταν μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και μοιραζόταν τα ίδια αποδυτήρια με παίκτες όπως ο Ναν, ο Σορτς κλπ., φάνηκε ότι χάρηκε με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια.

Ο Αμερικανός σέντερ μετά το αποτέλεσμα στην πόλη της Ισπανίας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» φάτσες που ξεκαρδίζονται, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αντιπάθειά του προς τον προπονητή της ομάδας, Έργκιν Άταμαν, με τον οποίο υπήρχε η κόντρα και οδήγησε στην πρόωρη αποδέσμευσή του.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι άκρως επιθετικά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.