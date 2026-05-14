Χολμς: Ανήρτησε ειρωνικά χαμόγελα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
Παρά το γεγονός ότι ο Ρισόν Χολμς μέχρι πρότινος ήταν μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και μοιραζόταν τα ίδια αποδυτήρια με παίκτες όπως ο Ναν, ο Σορτς κλπ., φάνηκε ότι χάρηκε με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια.
Ο Αμερικανός σέντερ μετά το αποτέλεσμα στην πόλη της Ισπανίας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» φάτσες που ξεκαρδίζονται, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αντιπάθειά του προς τον προπονητή της ομάδας, Έργκιν Άταμαν, με τον οποίο υπήρχε η κόντρα και οδήγησε στην πρόωρη αποδέσμευσή του.
Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι άκρως επιθετικά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
😂😂😂😂😂😂😂— Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 13, 2026
