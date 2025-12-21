Η MVP του EuroCup για τον Νοέμβριο, Ιωάννα Χατζηλεοντή, υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η φετινή εξαιρετική πορεία της Ιωάννας Χατζηλεοντή δέχθηκε πλήγμα, καθώς η παίκτρια εμφανίστηκε στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στη Stoiximan GBL με δεμένο τον ώμο και τα νέα δεν ήταν καλά ούτε για εκείνη ούτε για τον Παναθηναϊκό.

Η MVP του EuroCup για τον Νοέμβριο τραυματίστηκε στο 25ο λεπτό του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και οι εξετάσεις στην Αθήνα έδειξαν εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σίγουρα θα χάσει το κρίσιμο ντέρμπι με τον Αθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 3 Ιανουαρίου, ενώ θα απουσιάσει και από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στις 14 και 21 Ιανουαρίου. Μάλιστα στο τέλος του μήνα η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εντός έδρας με την ίδια πιθανότατα να μην μπορεί να βοηθήσει.

Η πορεία της αποκατάστασης θα επανεκτιμηθεί σε 3–4 εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είχε προγραμματιστεί η επιστροφή της αρχηγού, Σταμολάμπρου, στη 12άδα για το ματς με τον Πανσερραϊκό.