Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 68-69: «Πράσινο» πάρτι στη Σερβία και πρόκριση
Μεγάλη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση μέσα στη Σερβία για τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 69-68 του Ερυθρού Αστέρα.
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, έκανε το 2/2 και πήρε σπουδαία πρόκριση για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup.
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας
Tο παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τον Ερυθρό που ήταν πιο αποτελεσματικός και στα δύο μέρη του γηπέδου, δείχνοντας την ανωτερότητά του.
Μάλιστα, προηγήθηκε από νωρίς με διψήφια διαφορά (27-16), 12’, ασκώντας πίεση στις φιλοξενούμενες.
Οι «πράσινες», έβγαλαν αντίδραση και ψαλίδισαν τη διαφορά στους έξι με τρίποντο της Φιτζγκέραλντ (29-23), 25’ και στη συνέχεια έφεραν το ματς στα ίσια δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, (29-29), 28’.
Αμφότερες οι ομάδες μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν κοντά στο σκορ, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προβαδίσματος.
Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχες, βελτίωσαν την άμυνά τους και κράτησαν υπέρ τους το προβάδισμα (51-44), 30'.
Η ομάδα της Ερντέμ, παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και μείωσε εκ νέου τη διαφορά στους τρεις (55-52), 36', έχοντας και το +9 από τον πρώτο αγώνα.
Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ήταν δραματικά, με τις Σέρβες να πιέζουν σε όλο το γήπεδο τις παίκτριες του Παναθηναϊκού, ωστόσο οι «πράσινες», κράτησαν την μπάλα στα χέρια τους και έλεγξαν τα τελευταία δευτερόλεπτα, παίρνοντας μια σποδαία πρόκριση, με τελικό σκορ 68-69.
MVP ήταν Σεντόνα Πρινς με 8 πόντους (3/8 δίοντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κοψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44,68-69
|KKZ Crvena Zvezda
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Nevena Naumcev
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Sanja Aksam
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Ivana Katanic
|23:35
|2
|1/7
|14.29%
|1/6
|16.67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|3
|2
|3
|-
|10
|3
|6
|Dorian Dahan Sujic *
|30:12
|11
|5/19
|26.32%
|4/14
|28.57%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|3
|1
|2
|-
|-3
|6
|10
|Aleksandra Katanic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Yvonne Anderson *
|31:47
|14
|6/19
|31.58%
|5/16
|31.25%
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|4
|-
|1
|-
|-14
|5
|16
|Marta Mitrovic *
|11:26
|8
|4/6
|66.67%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|15
|9
|21
|Aliyah Daija Mazyck
|20:03
|4
|0/10
|0%
|0/5
|0%
|0/5
|0%
|4/4
|100%
|-
|2
|2
|1
|3
|2
|7
|1
|5
|3
|23
|Alina Iagupova
|32:04
|16
|7/10
|70%
|5/6
|83.33%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|-
|5
|5
|6
|4
|3
|4
|-
|3
|23
|24
|Teodora Turudic
|07:53
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|3
|1
|1
|8
|31
|Maxuella Lisowa Mbaka *
|09:37
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|2
|-
|1
|-
|-10
|4
|32
|Dulcy Fankam *
|33:23
|6
|3/12
|25%
|3/12
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|9
|5
|14
|2
|-
|1
|1
|1
|-12
|14
|Team/Coaches
|4
|-
|4
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|68
|29/89
|32.58%
|25/68
|36.76%
|4/21
|19.05%
|6/9
|66.67%
|19
|23
|42
|17
|22
|10
|22
|3
|-
|-
|Panathinaikos A.C.
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Feyonda Fitzgerald *
|40:00
|19
|6/15
|40%
|5/11
|45.45%
|1/4
|25%
|6/9
|66.67%
|1
|7
|8
|4
|2
|6
|1
|-
|1
|14
|6
|Elisavet Kotoula
|04:37
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|-
|-
|1
|-
|2
|4
|10
|Eva Koumantsiotou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Samantha Galanopoulos *
|34:42
|9
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|5
|5
|2
|4
|8
|-
|-
|-2
|4
|17
|Lamprini Polymeni
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Kristine Vitola
|31:58
|2
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|6
|9
|1
|1
|5
|1
|2
|1
|6
|21
|Ioanna Chatzileonti *
|22:03
|8
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|10
|11
|2
|-
|3
|-
|2
|-3
|18
|24
|Ioanna Krimili *
|34:26
|21
|4/11
|36.36%
|1/3
|33.33%
|3/8
|37.5%
|10/13
|76.92%
|1
|6
|7
|-
|3
|3
|-
|-
|-4
|15
|77
|Sedona Prince *
|32:14
|8
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|6
|10
|3
|5
|2
|2
|6
|10
|22
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|69
|22/54
|40.74%
|17/33
|51.52%
|5/21
|23.81%
|20/26
|76.92%
|12
|43
|55
|13
|15
|28
|5
|10
|-
