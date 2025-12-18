Ο Παναθηναίκός, επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία με 69-68 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Eurocup

Μεγάλη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση μέσα στη Σερβία για τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 69-68 του Ερυθρού Αστέρα.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, έκανε το 2/2 και πήρε σπουδαία πρόκριση για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup.

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Tο παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τον Ερυθρό που ήταν πιο αποτελεσματικός και στα δύο μέρη του γηπέδου, δείχνοντας την ανωτερότητά του.

Μάλιστα, προηγήθηκε από νωρίς με διψήφια διαφορά (27-16), 12’, ασκώντας πίεση στις φιλοξενούμενες.

Οι «πράσινες», έβγαλαν αντίδραση και ψαλίδισαν τη διαφορά στους έξι με τρίποντο της Φιτζγκέραλντ (29-23), 25’ και στη συνέχεια έφεραν το ματς στα ίσια δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, (29-29), 28’.

Αμφότερες οι ομάδες μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν κοντά στο σκορ, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προβαδίσματος.

Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχες, βελτίωσαν την άμυνά τους και κράτησαν υπέρ τους το προβάδισμα (51-44), 30'.

Η ομάδα της Ερντέμ, παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και μείωσε εκ νέου τη διαφορά στους τρεις (55-52), 36', έχοντας και το +9 από τον πρώτο αγώνα.

Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ήταν δραματικά, με τις Σέρβες να πιέζουν σε όλο το γήπεδο τις παίκτριες του Παναθηναϊκού, ωστόσο οι «πράσινες», κράτησαν την μπάλα στα χέρια τους και έλεγξαν τα τελευταία δευτερόλεπτα, παίρνοντας μια σποδαία πρόκριση, με τελικό σκορ 68-69.

MVP ήταν Σεντόνα Πρινς με 8 πόντους (3/8 δίοντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κοψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44,68-69

KKZ Crvena Zvezda FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Nevena Naumcev 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 3 Sanja Aksam 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 4 Ivana Katanic 23:35 2 1/7 14.29% 1/6 16.67% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 4 3 2 3 - 10 3 6 Dorian Dahan Sujic * 30:12 11 5/19 26.32% 4/14 28.57% 1/5 20% 0/0 0% 2 5 7 1 3 1 2 - -3 6 10 Aleksandra Katanic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 12 Yvonne Anderson * 31:47 14 6/19 31.58% 5/16 31.25% 1/3 33.33% 1/1 100% 1 1 2 1 4 - 1 - -14 5 16 Marta Mitrovic * 11:26 8 4/6 66.67% 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% - 2 2 1 1 - - - 15 9 21 Aliyah Daija Mazyck 20:03 4 0/10 0% 0/5 0% 0/5 0% 4/4 100% - 2 2 1 3 2 7 1 5 3 23 Alina Iagupova 32:04 16 7/10 70% 5/6 83.33% 2/4 50% 0/2 0% - 5 5 6 4 3 4 - 3 23 24 Teodora Turudic 07:53 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 1 3 1 1 8 31 Maxuella Lisowa Mbaka * 09:37 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 1 2 - 1 - -10 4 32 Dulcy Fankam * 33:23 6 3/12 25% 3/12 25% 0/0 0% 0/0 0% 9 5 14 2 - 1 1 1 -12 14 Team/Coaches 4 - 4 1 - - - - - - TOTAL 200 68 29/89 32.58% 25/68 36.76% 4/21 19.05% 6/9 66.67% 19 23 42 17 22 10 22 3 - -