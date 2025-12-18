Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 68-69: «Πράσινο» πάρτι στη Σερβία και πρόκριση

Newsroom
fitzigerland

bet365

Ο Παναθηναίκός, επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία με  69-68 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Eurocup

Μεγάλη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση μέσα στη Σερβία για τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 69-68 του Ερυθρού Αστέρα.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, έκανε το 2/2 και πήρε σπουδαία πρόκριση για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup.

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Tο παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τον Ερυθρό που ήταν πιο αποτελεσματικός και στα δύο μέρη του γηπέδου, δείχνοντας την ανωτερότητά του.

Μάλιστα, προηγήθηκε από νωρίς με διψήφια διαφορά (27-16), 12’, ασκώντας πίεση στις φιλοξενούμενες.

 

Οι «πράσινες», έβγαλαν αντίδραση και ψαλίδισαν τη διαφορά στους έξι με τρίποντο της Φιτζγκέραλντ (29-23), 25’ και στη συνέχεια έφεραν το ματς στα ίσια δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, (29-29), 28’.

Αμφότερες οι ομάδες μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν κοντά στο σκορ, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προβαδίσματος.

Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχες, βελτίωσαν την άμυνά τους και κράτησαν υπέρ τους το προβάδισμα (51-44), 30'.

Η ομάδα της Ερντέμ, παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και μείωσε εκ νέου τη διαφορά στους τρεις (55-52), 36', έχοντας και το +9 από τον πρώτο αγώνα.

Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ήταν δραματικά, με τις Σέρβες να πιέζουν σε όλο το γήπεδο τις παίκτριες του Παναθηναϊκού, ωστόσο οι «πράσινες», κράτησαν την μπάλα στα χέρια τους και έλεγξαν τα τελευταία δευτερόλεπτα, παίρνοντας μια σποδαία πρόκριση, με τελικό σκορ 68-69.

MVP ήταν Σεντόνα Πρινς με 8 πόντους (3/8 δίοντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κοψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44,68-69

KKZ Crvena ZvezdaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Nevena Naumcev00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
3Sanja Aksam00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
4Ivana Katanic23:3521/714.29%1/616.67%0/10%0/00%1124323-103
6Dorian Dahan Sujic *30:12115/1926.32%4/1428.57%1/520%0/00%2571312--36
10Aleksandra Katanic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
12Yvonne Anderson *31:47146/1931.58%5/1631.25%1/333.33%1/1100%11214-1--145
16Marta Mitrovic *11:2684/666.67%4/580%0/10%0/00%-2211---159
21Aliyah Daija Mazyck20:0340/100%0/50%0/50%4/4100%-221327153
23Alina Iagupova32:04167/1070%5/683.33%2/450%0/20%-556434-323
24Teodora Turudic07:5342/2100%2/2100%0/00%0/00%1-1-113118
31Maxuella Lisowa Mbaka *09:3731/425%1/250%0/20%1/250%12312-1--104
32Dulcy Fankam *33:2363/1225%3/1225%0/00%0/00%95142-111-1214
Team/Coaches4-41------
TOTAL2006829/8932.58%25/6836.76%4/2119.05%6/966.67%192342172210223--
Panathinaikos A.C.FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Feyonda Fitzgerald *40:00196/1540%5/1145.45%1/425%6/966.67%1784261-114
6Elisavet Kotoula04:3721/250%1/1100%0/10%0/00%1-11--1-24
10Eva Koumantsiotou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
12Samantha Galanopoulos *34:4294/850%3/475%1/425%0/00%-55248---24
17Lamprini Polymeni00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
18Kristine Vitola31:5821/520%1/250%0/30%0/00%3691151216
21Ioanna Chatzileonti *22:0383/560%3/475%0/10%2/2100%110112-3-2-318
24Ioanna Krimili *34:26214/1136.36%1/333.33%3/837.5%10/1376.92%167-33---415
77Sedona Prince *32:1483/837.5%3/837.5%0/00%2/2100%4610352261022
Team/Coaches134-1-
TOTAL2006922/5440.74%17/3351.52%5/2123.81%20/2676.92%124355131528510-
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     