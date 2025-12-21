GWomen
21/12/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπέροχη κίνηση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Γέμισαν το παρκέ με λούτρινα κουκλάκια για το Χαμόγελο του Παιδιού (vid)

Βασιλική Μπαρτζιώτη

«Βροχή» από εκατοντάδες λούτρινα κουκλάκια έπεσε στο παρκέ του «Παύλος Γιαννακόπουλος» πριν το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός, σε μία ξεχωριστή κίνηση για το Χαμόγελο του Παιδιού.

Για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο καθυστέρησε το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για την Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», το παρκέ γέμισε από εκατοντάδες λούτρινα κουκλάκια που πέταξαν οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» από τις κερκίδες.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο στα ελληνικά παρκέ, όμως ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η πρωτοβουλία είναι ακόμα πιο σπουδαίος. Όλα τα λούτρινα κουκλάκια θα παραδοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να φτάσουν σε παιδιά που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πρόκειται για μια κίνηση κοινωνικής ευθύνης από τον κόσμο των Πρασίνων, που θέλησε να κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων στα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές φροντίδας του οργανισμού.

