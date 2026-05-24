Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο αφήνει τη θέση του General Manager στη Μπαρτσελόνα, μετά την επικείμενη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα, καθώς μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, τον δρόμο προς την έξοδο παίρνει και ο General Manager της ομάδας Χουάν Κάρλος Ναβάρο με τον συνεργάτη του Μάριο Φερνάντεθ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκυρης Mundo Deportivo την περασμένη Παρασκευή (22/5), ενώ έπαιρνε πρωινό με τον Ρόναλντ Κούμαν πριν από το τουρνουά γκολφ που διοργανώνει ο Ολλανδός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ζοάν Λαπόρτα κάλεσε τον Τζόρντι Βιγιακάμπα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι.

Η πρόσκληση του Λαπόρτα μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ήθελε να ακούσει την άποψη του πρώην παίκτη της Μπανταλόνα για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μπασκετικό τμήμα της Μπαρτσελόνα. Ενόψει της συνάντησης της Τρίτης (26/5) με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο Ζοάν Λαπόρτα θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι ο τεχνικός της ομάδας δεν θα συνεχίσει να κάθεται στην άκρη του πάγκου των «μπλαουγκράνα».

Στην απογοήτευση από τις αλλεπάλληλες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για ενίσχυση του ρόστερ, έρχεται να προστεθεί και η ασύλληπτη πρόταση των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ καθαρά από φόρους για τα επόμενα τρία χρόνια, που έχει καταθέσει η ομάδα του Ντουμπάι!

Ο Τσάβι Πασκουάλ όχι μόνο θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Euroleague, αλλά θα έχει και τη διαβεβαίωση ότι θα διαθέτει το απαραίτητο μπάτζετ για να δημιουργήσει μια ομάδα πρωταγωνίστρια. Από οικονομικής πλευράς, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Με την αποχώρηση του προπονητή θεωρούνται επίσης βέβαιες και οι αποχωρήσεις του Χουάν Κάρλος Ναβάρο και του συνεργάτη του Μάριο Φερνάντεθ. Εκείνοι ήταν οι άνθρωποι που εγγυήθηκαν την επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε σαρωτικές αλλαγές, καθώς αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις από νέα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν το παζλ με το νέο προπονητή.