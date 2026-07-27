Μάλαγα: Πλησιάζει με τον Ερνανγκόμεθ, όπως αναφέρει η Marca
Από τη στιγμή που δεν συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα και είναι στην αγορά ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ (32χρ, 2.11) απασχολεί αρκετές ομάδες, όμως φαίνεται πως η Μάλαγα έχει κάνει σημαντικά βήματα για την απόκτηση του, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Marca.
Οι δυο πλευρές είναι σε διαπραγματεύσεις τα τελευταία 24ωρα και είναι πολύ κοντά στην επισημοποίηση της συνεργασίας τους. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, όπου τελείωσε τη σεζόν με 7.7 πόντους μέσο όρο και 4.1 ριμπάουντ στη Euroleague. Εφόσον επισημοποιηθεί η συμφωνία του με τη Μάλαγα θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στο Basketball Champions League.
. @willyhg94 jugará en el @Unicaja. https://t.co/0tClJ1ugwB— MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) July 27, 2026
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