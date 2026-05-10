Ο Άλφα Ντιάλο έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι, η οποία προσέγγισε απευθείας τον αθλητή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, πείθοντάς τον να πει το «ναι», παρά το προσύμφωνο με την Μπαρτσελόνα.

Ο Άλφα Ντιάλο, με το πέρας της σεζόν, θα αφήσει την Μονακό μετά από μια πενταετία, με τον Αμερικανό φόργουορντ να έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι.

Παρόλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα ο Ντιάλο φαινόταν να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί είχαν συμφωνήσει με τον παίκτη, έχοντας υπογράψει και προσύμφωνο μαζί του, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Βαρκελώνη, όμως η Ντουμπάι μπήκε σφήνα στην υπόθεση και έπεισε τον παίκτη να μετακομίσει στα Εμιράτα.

Ο Άλφα Ντιάλο δεν είχε ενημερωθεί για το ενδιαφέρον της Ντουμπάι, καθώς δεν του είχαν κοινοποιηθεί οι προτάσεις της. Μάλιστα η Ντουμπάι είχε κάνει 6(!) κρούσεις στην πλευρά του παίκτη, οι οποίες όμως δεν είχαν προχωρήσει, με τον ίδιο τον Ντιάλο να μην τις γνωρίζει. Έτσι, οι άνθρωποι της Ντουμπάι έκαναν το ντεμαράζ, προσεγγίζοντας απευθείας τον αθλητή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta.

Η πρόταση της Ντουμπάι ήταν οικονομικά ανώτερη από αυτή της Μπαρτσελόνα, με τον Άλφα Ντιάλο να πείθεται εν τέλει και να λέει το «ναι», κίνηση που τον φέρνει στην ομάδα των Αραβικών Εμιράτων από τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Άλφα Ντιάλο εκπροσωπείται από το γραφείο του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.



