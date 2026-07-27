Ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα Αλεκσάντερ Σέκουλιτς αναφέρθηκε στη λογική της ανανέωσης του έμψυχου δυναμικού των «μπλαουγκράνα».

Το στίγμα του για τη δουλειά που θέλει να κάνει στη Μπαρτσελόνα έδωσε ο νέος προπονητής της ομάδας Αλεκσάντερ Σέκουλιτς, λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Σλοβένος τεχνικός μίλησε στο σερβικό Sportklub, εξηγώντας πως έχει εμπιστοσύνη στη δουλειά του, ενώ εστίασε στις μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ που έχουν να κάνουν με την λογική της ανανέωσης, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών την προηγούμενη σεζόν ήταν 34 έτη!

«Πίστευα ότι η Μπαρτσελόνα είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με έναν νέο προπονητή, αλλά τελικά αυτή η πληροφορία αποδείχθηκε λανθασμένη. Ενδιαφέρονταν για μένα επειδή ο σύλλογος είχε μια ιδέα για μια νέα κατεύθυνση και αναζητούσε έναν προπονητή για να την οδηγήσει. Φαίνεται ότι αναγνώρισαν σε μένα έναν προπονητή με παρόμοιο όραμα» δήλωσε ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.

Και συνέχισε:«Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συζήτηση και συνδεθήκαμε αμέσως. Μίλησα επίσης με τον Χουάν Λαπόρτα, ο οποίος ήθελε να με συναντήσει αυτοπροσώπως, και στη συνέχεια αρχίσαμε να συζητάμε για το συμβόλαιο. Πάντα πίστευα ότι, χάρη στη δουλειά μου, μια μέρα θα γινόμουν προπονητής ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Μπαρτσελόνα. Ξέρω ποια είναι η ιδέα μου και ξέρω πώς να την εφαρμόσω. Η κύρια επιθυμία μου είναι να πείσω τους παίκτες να υπερασπίζονται τα χρώματα του συλλόγου με αυταπάρνηση, αγωνιστικό πνεύμα και δίψα για κατακτήσεις τίτλων. Η ομάδα σχηματίστηκε με αυτή την ιδέα κατά νου».

Και ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς, κατέληξε: «Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ ήταν αρκετά υψηλός, γύρω στα 34 χρόνια. Η ανανέωση ήταν το πρώτο λογικό βήμα,·η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν μια νέα ώθηση για να ενισχύσει την ταυτότητα και την κουλτούρα του συλλόγου».